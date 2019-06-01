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Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
01 июня 2019, 15:24 • 186 • Политика
Как сообщают СМИ, президент США Дональд Трамп вызывает главу Украины Владимира Зеленского на ковер сразу после завершения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп пригласил нового главу Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сообщают украинские СМИ.
Приглашение поступило в Киев 31 мая. Как передает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, стороны могут обсудить процесс урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а также реализацию бизнес-проектов.
Визит Зеленского в США может состояться после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, что полноценные переговоры российского и американского лидеров могут состояться на саммите G20 в Осаке в конце июня. Такую версию озвучил МИД России.
Обновление. Представители администрации президента Украины официально подтвердили информацию о поступлении приглашения от Трампа.
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