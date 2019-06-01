Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил нового главу Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сообщают украинские СМИ.

Приглашение поступило в Киев 31 мая. Как передает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, стороны могут обсудить процесс урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а также реализацию бизнес-проектов.

Визит Зеленского в США может состояться после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что полноценные переговоры российского и американского лидеров могут состояться на саммите G20 в Осаке в конце июня. Такую версию озвучил МИД России.

Обновление. Представители администрации президента Украины официально подтвердили информацию о поступлении приглашения от Трампа.