Трамп выводит войска из Сирии. Эксперты видят в этом хитрый ход

Президент США Дональд Трамп потребовал начать процедуру вывода американских войск из Сирии, заявив о победе над ИГ. Однако именно действия Вашингтона стали одной из помех процессу восстановления региона, инициированного Россией. Эксперты также не исключают, что речь идет о подмене понятий, ибо ничто не мешает Белому дому позднее скорректировать свое решение.

Американская сторона приступила к выводу войск с территории Сирийской Арабкой Республики. Соответствующее распоряжение отдал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Как уточняют источники агентства Bloomberg, поручение должно быть реализовано в кратчайшие сроки. Сам Трамп написал в Twitter об окончательном разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).

"Мы победили "Исламское государство" в Сирии - единственная для меня причина находиться там во время президентства Трампа", - подчеркнул политик.

Как считают журналисты, решение политика говорит о резком изменении политического курса Вашингтона на Ближнем Востоке. В результате без поддержки могут оказаться курдские ополченцы, что сделает их мишенью для турецких военных.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о разгроме ИГ еще в конце прошлого года.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - заявил он в декабре 2017 года.

Основная проблема заключалась в действиях других игроков. Так, боевики из ИГ наносили удары по позициям армии Сирию с территорий, подконтрольных США. Кроме того, опасность представляют радикалы из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра", попытки которых подготовить химпровокацию в 2018 году едва не ввергли регион в новый конфликт.

Не стоит забывать про конфликт между Анкарой и курдами, а также об активности ВВС Израиля, которые спровоцировали трагедию со сбитым российским самолетом. В итоге Москва начала действовать более жестко, предоставив новые системы ПВО Дамаску.

РФ последовательно продвигала идею полного урегулирования ситуации в регионе. Это позволило избежать возобновления полномасштабных боев и договориться о функционировании зон деэсклации. В итоге была налажена эффективная борьба с незаконными бандформированиям, которую омрачали только шаги США, никак не готовых смириться с потерей инициативы.

Судя по всему, до Белого дома наконец должно осознание тщетности усилий. Однако публицист Армен Гаспарян настроен более скептично.

"Не спешил бы радоваться. Обама обещал в свое время вывести всех из Афганистана. И?" - написал он в соцсетях.

Непосредственно политический обозреватель «Комсомольской правды» Аббас Джума ранее заявил Царьграду, что исходящую от боевиков так называемого "Исламского государства" угрозу нельзя недооценивать. Хотя террористы из ИГ потеряли свою столицу, инфраструктуру и экономическую базу, они смогли перегруппироваться, собраться с силами и организовать контрудары.

Именно поэтому для полного уничтожения группировки нужно действовать точечно, а не заниматься шапкозакидательством.

"Мы можем констатировать полное уничтожение, как говорится, их инфраструктуры и их как государства. Но мы не можем пока говорить о вообще тотальном уничтожении всех последователей "Исламского государства". Пока они есть - они будут действовать", - добавил эксперт.

Как напомнил политолог Михаил Тильман, президент США Дональд Трамп неоднократно в прошлом говорил о своем намерении вывести американских солдат из регион. Впрочем, затем политик продлил срок антитеррористической операции.

Нужно понимать, что ИГ до сих пор функционирует в других регионах. Боевики активно осваивают страны в Центральной и Юго-Восточной Азии. Он также разделяет опасения Гаспаряна, ибо в регионе по-прежнему будут находиться военные советники и функционировать секретные базы. Ничто не мешает Вашингтону совершить "хитрый ход" и вернуть войска обратно в случае нужды.

Ключевым элементом игры Белого дома является Турция, которую можно признать основным бенефициаром грандиозного анонса Трампа. Вашингтон пытается сорвать соглашение о поставках Анкаре российских ЗРК С-400, суля в обмен на это американские системы Patriot и прочие льготы.

"Так что представляется наиболее важным вариантом, что это часть политики США в регионе, которая связана прежде всего с американо-турецкими отношениями. Там еще есть целый ряд других моментов, но мы их касаться сегодня не будем… Подытожим, вывод американских войск из Сирии, может, оказаться совсем не выводом, а просто пропагандистским шагом, направленным на то, чтобы улучшить настроения турецкой стороны в свете американо-турецких отношений и возможной сделки между США и Турцией по покупке американских систем противовоздушной обороны вместо российских С-400", - пояснил Тильман.