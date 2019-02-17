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Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ

17 февраля 2019, 17:39  •  99 • Политика
Член Совета Федерации России Владимир Джабаров отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который угрожает отпустить более 800 террористов-европейцев, если страны Европы не заберут их и не предадут суду. По мнению политика, создание условий для возвращения радикалов на родину напоминает "выведение из-под удара".
Страны Европы халатно относятся к проблеме граждан-террористов. Так считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Евросоюза принять обратно около 800 боевиков из запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) и предать их суду. В противном случае Вашингтон готов отпустить террористов на свободу.
"США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду", - поведал глава государства.
Как отметил российский сенатор, очень много европейских граждан оказались причастными к террористической деятельности. Проблема заключается в том, что Великобритания в принципе отказывается забирать британцев-террористов. Французская сторона их отправляет в тюрьму, но не изолирует их от других заключенных, позволяя "заражать идеологией".
При этом Джабаров не понимает, что движет Трампом, так как отбывать наказание радикалы должны в Сирии.
"Отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии - там, где они совершали преступления. А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара", - приводит его слова RT.

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