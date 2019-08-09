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Трамп выразил надежду, что Зеленский договорится с Путиным

09 августа 2019, 19:54  •  59 • Украина
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь договорённости с российским лидером Владимиром Путиным относительно ситуации в Донбассе.
 
Reuters
 

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным», — приводит РИА Новости слова Трампа.

По словам американского лидера, Зеленский «хочет мира на Украине».

Также Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его с визитом в США.

Зеленский провёл 7 августа телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Донбассе.

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