Трамп выразил надежду, что Зеленский договорится с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь договорённости с российским лидером Владимиром Путиным относительно ситуации в Донбассе.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным», — приводит РИА Новости слова Трампа.

По словам американского лидера, Зеленский «хочет мира на Украине».

Также Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его с визитом в США.

Зеленский провёл 7 августа телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Донбассе.