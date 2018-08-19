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Трамп выложил видеообращение и рассказал о «потрясающей встрече» с Путиным

19 августа 2018, 09:54  •  68 • Политика
В видеообращении, которое длится меньше минуты, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, зачем он «попусту тратит время» на встречи с мировыми лидерами.
В своем микроблоге американский президент Дональд Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал своим подписчикам, зачем ему нужно встречаться с главами других государств. Трамп начал свой мини-влог словами: «многие спрашивают, зачем я трачу свое время?».
«На самом деле, это очень важно. Я много раз говорил это, - утверждает Трамп. - Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Посмотрите, что произошло с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Благодаря этой встрече, мы вернули наших великих героев через многие годы обратно в США».
Также Трамп заявил, что благодаря саммиту, который прошел этим летом в Сингапуре, теперь «никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания».
«Не происходят и другие чудовищные встречи», - говорит американский лидер. И рассказал, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным была совершенно потрясающая.
«Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, - подытожил Трамп, - И ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает».

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