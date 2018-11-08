Трамп выгнал генпрокурора, чтобы не угодить под импичмент

Автор:

Латышев Сергей

Дональд Трамп получил по итогам промежуточных выборов больше возможностей назначать своих людей на нужные посты из-за усиления позиций республиканцев в Сенате. Поэтому президент США сразу же приступил к превентивным мерам, чтобы избежать угрозы импичмента за высосанные из пальца «связи с Россией» и возможные финансовые злоупотребления своего семейства, чем грозят взявшие под контроль Палату представителей демократы. Именно в этом заключается смысл отставки министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса: отводить удар от президента, вступив в конфронтацию с его могущественными критиками, тот не собирался.

Мало того, этот назначенец Трампа, старый консерватор из Алабамы, которого всегда ненавидели, но теперь бросились защищать демократы, им даже не мешал «харчить», подводить под импичмент своего босса. Он сосредоточился на работе своего ведомства, с которой справлялся очень хорошо. Но в глазах Трампа Сешнс был прежде всего трусом и предателем, и он давно хотел его заменить. Настолько сильно хотел, что сделал это уже через пару часов после завершения промежуточных выборов, в результате которых демократы увеличили свои возможности инициировать всевозможные расследования в отношении Трампа и его окружения.

Экс-генпрокурор Джефф Сешнс являлся в глазах президента Трампа «своим», но трусом и предателем. Фото: www.globallookpress.com

Заблокировать эту активность, добиться сворачивания деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера и его «костоломов» — вот главная задача, которая стоит перед преемником Сешнса. По крайней мере, в течение нескольких месяцев его обязанности будет исполнять человек, давно предлагавший ограничить и быстро завершить «российское расследование» и ни в коем случае не заниматься поисками финансового компромата на членов семьи Трампа, к чему уже фактически приступил «копающий» под президента Мюллер в условиях, когда никакого «сговора» с Россией у Трампа, естественно, не было.

Мечты сбываются

Трамп не мог скрыть своей радости, когда объявил об уходе глубоко разочаровавшего его министра юстиции и генерального прокурора Сешнса и назначении временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитакера, относительно молодого амбициозного юриста. Уитакер еще год назад предложил в интервью CNN очень разумный план, как можно без лишнего шума и пыли избавить Трампа от всех неприятностей, и подчеркнул, что Мюллер «перейдет красную линию», если начнет расследование в отношении финансов президентской семьи.