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Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН

23 февраля 2019, 06:54  •  80 • Политика
Президент Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда США в ООН американского дипломата и предпринимательницу Келли Найт Крафт. В настоящий момент Найт Крафт является послом США в Канаде.
Отметим, что на свой нынешний дипломатический пост Найт Крафт также была назначена президентом Трампом. Произошло это в октябре 2017 года.
Прежде того она однажды уже представляла интересы США в ООН. Так, в 2007 году она была назначена туда в качестве делегата президентом Джорджем Бушем-младшим.
В числе прочего в перечень ее рабочих обязанностей входила консультация тогдашнего постпреда США по странам Африки. Найт Крафт является членом Республиканской партии США.
"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу страну (в Канаде — здесь и далее прим. ред.), и у меня нет сомнений, что под ее руководством государство будет представлено (в ООН) наилучшим образом. Поздравляю Келли и всю ее семью!" — написал Трамп в Twitter.
I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.
....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.

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