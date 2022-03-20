Трамп выдал "секрет" Байдена: "Это катастрофа"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не вмешивается в кризис на Украине, потому что испытывает страх, а Путин использует его слабость. Трамп призвал сторонников "остановить это безумие".

Дональд Трамп резко сменил свою позицию по ситуации на Украине. Если ещё недавно он одобрял действия России и поддерживал идею спецоперации, то теперь начал критиковать её. Эту критику он использует для нападок на своего преемника Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден боится вмешиваться в кризис и противостоять России как ядерной державе.

Выступая перед своими сторонниками во Флориде, Трамп назвал военную спецоперацию России на Украине катастрофой. "Нам нужно остановить это безумие", - заявил он.

По словам бывшего главы Белого дома, его преемник Джо Байден - просто трус. "Нам не следует атаковать, это ядерная держава. Нам не следует делать это", - расшифровал политик поведение своего оппонента. "Он так боится, так боится", - посетовал Трамп. "Это катастрофа, что там происходит", - заявил он.

Сам он уверен при этом, что, если бы его выбрали президентом, никакого конфликта на Украине не произошло бы. О Путине он заявил следующее: "Мы много говорили, и он бы никогда этого не сделал". Дональд Трамп считает, что русский лидер увидел слабость Байдена. "Увидел вещи, которые никогда не видел в нашей стране", - подчеркнул экс-президент США.