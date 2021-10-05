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Трамп выбирал между Эрдоганом и Си Цзиньпином. Верным оказался лишь один ответ

05 октября 2021, 23:25  •  64 • Политика
Встречи на высшем уровне - мероприятие ответственное, но не всегда они запоминаются обслуживающим их людям повесткой дня. Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, как Дональд Трамп выбирал между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином. Вопрос был задан чётко, и верным оказался лишь один ответ.
Воспоминания о работе с президентом США легли в основу книги Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа". Она рассказала о диалоге, который состоялся у неё с американским лидером во время саммита Турции и США.
Дональд Трамп поинтересовался, кого Гришэм считает более крутым - Реджепа Тайипа Эрдогана или Си Цзиньпина. Проигнорировать вопрос пресс-секретарь не могла. Тогда она указала на турецкого президента и сказала, что он "выглядит довольно крутым".
Когда мероприятие закончилось, Трамп снова обратился к Гришэм и выдал ей ответ.
"Си вообще-то гораздо жёстче. Я видел его в деле, он хладнокровный убийца", - процитировала бывший пресс-секретарь своего начальника.
Книга Гришэм вызвала скандал в США. Представитель Дональда Трампа Лиз Харрингтон оценила издание как "жалкую попытку нажиться на силе" бывшего главы государства и "продать ложь" об экс-президенте и его семье.

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