Трамп выбирал между Эрдоганом и Си Цзиньпином. Верным оказался лишь один ответ

Встречи на высшем уровне - мероприятие ответственное, но не всегда они запоминаются обслуживающим их людям повесткой дня. Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, как Дональд Трамп выбирал между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином. Вопрос был задан чётко, и верным оказался лишь один ответ.

Воспоминания о работе с президентом США легли в основу книги Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа". Она рассказала о диалоге, который состоялся у неё с американским лидером во время саммита Турции и США.

Дональд Трамп поинтересовался, кого Гришэм считает более крутым - Реджепа Тайипа Эрдогана или Си Цзиньпина. Проигнорировать вопрос пресс-секретарь не могла. Тогда она указала на турецкого президента и сказала, что он "выглядит довольно крутым".

Когда мероприятие закончилось, Трамп снова обратился к Гришэм и выдал ей ответ.

"Си вообще-то гораздо жёстче. Я видел его в деле, он хладнокровный убийца", - процитировала бывший пресс-секретарь своего начальника.

Книга Гришэм вызвала скандал в США. Представитель Дональда Трампа Лиз Харрингтон оценила издание как "жалкую попытку нажиться на силе" бывшего главы государства и "продать ложь" об экс-президенте и его семье.