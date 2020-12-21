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Трамп, введи войска: В Белом доме придумали, как отменить итоги выборов в США - CNN
21 декабря 2020, 22:05 • 70 • Политика
Трампа подозревают в планах по отмене итогов выборов при помощи введения войск в штаты, где Байден победил с минимальным перевесом. Для этого может быть применён закон о восстаниях, пишет CNN.
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждает с сотрудниками Белого дома возможность отмены результатов выборов главы государства. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Сообщается, что в качестве одного из вариантов предлагалось ввести в США военное положение. С такой идеей выступили бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вместе с адвокатом Синди Пауэлл. При этом источники CNN не уточняют, согласился ли Трамп воспользоваться этим вариантом или нет.
Отмечается, что план предполагает применение закона о восстаниях для вывода армии на улицы американских городов. Войска якобы планируется ввести в штаты, где Джо Байден выиграл с минимальным отрывом.
CNN утверждает, что даже просто обсуждение такой возможности может спровоцировать сторонников Трампа к насильственным действиям, чтобы помочь оправдать введение армии. В свою очередь эксперты предполагают, что американские либеральные СМИ слишком преувеличивают и нарочно раздувают ситуацию, чтобы напоследок очернить действующего главу США.
Напомним, что на минувшей неделе Трамп опубликовал призыв к республиканцам "не быть "глупцами и слабаками", а защитить его блестящую победу, которую украли демократы. Многие расценили это как прямой призыв к мятежу.
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