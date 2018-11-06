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Трамп вручил свою судьбу в руки американцев

06 ноября 2018, 15:24  •  64 • В мире
Начавшиеся промежуточные выборы в США покажут, чего ожидать от страны в ближайшие два года и что станет с её президентом
Автор:
Латышев Сергей
Сегодня в час дня по московскому времени начались промежуточные выборы в Конгресс США, которые станут референдумом по политике президента этой страны Дональда Трампа и покажут, чего можно ожидать от Америки в предстоящие два года и как проживет этот период её нынешний президент: с подрезанными крыльями или просто в качестве «хромой утки». Эти выборы по своему драматизму и возможным последствиям вполне тянут на президентские, и поэтому американцы собираются появиться на избирательных участках в беспрецедентных количествах.
Согласно опросу, проведенному в канун дня голосования телекомпанией Эн-би-си совместно с «Вашингтон пост», твердо намерены пойти на выборы 76% зарегистрированных избирателей. При этом, согласно данным телекомпании Эн-би-си, свыше 30 миллионов американцев уже досрочно проголосовали по почте. Американцы определят также свое отношение к 168 инициативам, включенным в бюллетени для голосования в различных штатах: зарплаты, налоги, аборты, медстрахование, марихуана, границы избирательных округов и т.д. и т.п.
Уже завтра США станут во многом другой страной. В Сенате промежуточные выборы коснутся 35 из 100 сенаторов. Полностью обновится Палата представителей Конгресса США, состоящая из 435 членов. Будут избраны 36 (из 50) губернаторов штатов. Пройдут выборы в законодательные собрания (парламенты) штатов, судей, школьных чиновников.
Кто победит?
Согласно всем опросам общественного мнения, республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей, но сохранят его над Сенатом. Буквально накануне выборов, несмотря на организованную демократами целую серию провокаций, позиции правящей партии несколько укрепились, а рейтинг самого Трампа вырос до рекордного уровня – его деятельность не одобряют всего на пару процентов больше американцев, чем одобряют, а экономическую политику с большим отрывом считают лучшей, чем ту, которую предлагают демократы.

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