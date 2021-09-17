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Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
17 сентября 2021, 01:15 • 34 • Политика
Экс-президент США Трамп назвал русских очень умными и очень упрямыми, а также дал совет женатому на русской женщине журналисту. "Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным", - сказал он.
Бывший президент США Дональд Трамп сделал неожиданный комплимент в адресс русских людей. Это произошло во время интервью бывшего американского лидера ведущему канала Fox News Грегу Гатфелду.
Супруга журналиста является русской, и он пожаловался, что её совершенно невозможно переубедить. Экс-глава США ответил, что в этом нет ничего удивительного, так как это в характере русских.
- посоветовал Трамп журналисту.
Напомним, что бывший американский лидер сам женат на славянской женщине. Его нынешняя супруга Мелания Трамп родом из города Ново-Место в Словении. Так что экс-глава США не понаслышке знает о характере русских людей.
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