Трамп впервые сделал столько комплиментов русским

Экс-президент США Трамп назвал русских очень умными и очень упрямыми, а также дал совет женатому на русской женщине журналисту. "Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным", - сказал он.

Бывший президент США Дональд Трамп сделал неожиданный комплимент в адресс русских людей. Это произошло во время интервью бывшего американского лидера ведущему канала Fox News Грегу Гатфелду.

Супруга журналиста является русской, и он пожаловался, что её совершенно невозможно переубедить. Экс-глава США ответил, что в этом нет ничего удивительного, так как это в характере русских.

Они очень умные и очень упрямые… Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным,

- посоветовал Трамп журналисту.

Напомним, что бывший американский лидер сам женат на славянской женщине. Его нынешняя супруга Мелания Трамп родом из города Ново-Место в Словении. Так что экс-глава США не понаслышке знает о характере русских людей.