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Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat

10 января 2019, 12:39  •  33 • Политика
Саудовские журналисты полагают, что президент США Дональд Трамп принял решение о возвращении в Сирию. Причем этот шаг они объясняют "катастрофическим результатом" ранее объявленного вывода войск.
Региональные державы увидели в заявлении президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, скорее, признаки поражения, чем победы. И это стало "катастрофическим результатом" принятого решения, пишет саудовское издание Ash-Sharq Al-Awsat. На фоне процедур, связанных с выводом войск, начал складываться союз Турции и Ирана. Не теряет своих позиций в Сирии и Россия. В этой связи Трамп допустил остановку вывода войск, полагает Абдаррахман Ар-Рашид, автор издания.
"Трамп отступил от своего решения и принял политику медленного вывода войск, но, скорее всего, решение будет пересмотрено из-за сражений в Сирии", - говорит аналитик.
Прогноз подкрепляется и примерами из внутриполитических заявлений администрации Трампа.
Настоящая война ведется с Ираном, который превратил Дамаск в краеугольный камень своей политики, посредством которого он управляет Ливаном и Ираком, угрожает Иордании и Израилю, и таким образом создает новый и опасный баланс сил в регионе.
Примечательно, но министры Трампа использовали жесткую риторику, чтобы компенсировать пораженческое решение о выводе войск. Джон Болтон, советник по национальной безопасности США, заявил туркам, что вооруженные силы его страны не будут выведены из Сирии, если Турция возьмёт на себя обязательство не предпринимать никаких шагов в этой стране без позволения Вашингтона, а также предостерег от нападений на курдских бойцов. Анкара сочла американскую риторику высокомерной, однако не посмела ее оспорить, цитирует перевод материала ИноСМИ.

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