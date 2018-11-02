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Трамп возомнил себя в борьбе против Ирана героем главного американского сериала
02 ноября 2018, 23:39 • 57 • В мире
Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Ирана постером, сделанным в стиле сериала «Игры престолов», со слоганом «Санкции близко».
За несколько дней до начала санкций против Ирана президент США Дональд Трамп анонсировал их с помощью постера в стиле одного из самых известных сериалов современности - «Игры престолов». На постере изображен сам Трамп и слоган «Санкции близко».
Очевидно, что такой слоган парафраз самой знаменитой фразы из сериала «Игры престолов» - «Зима близко». Новые санкции против Ирана начнутся с понедельника 5 ноября. И Трамп обещал их сделать беспрецедентными по жесткости.
Хотя при этом уже известно, что основной источник дохода Ирана на первых порах санкций не пострадает. Так, Китаю - главному покупателю иранской нефти - разрешено продолжать ее покупать. Это, судя по всему, не реверанс в сторону Китая, а попытка не допустить резкого скачка цен на нефть, который последовал бы с 5 ноября.
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