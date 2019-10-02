Трамп возобновил помощь Украине из-за просьбы сенатора

Американский президент Дональд Трамп заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Киеву после соответствующего звонка от сенатора Роба Портмана.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разреши отправку денег». Это было единственной причиной», — заявил он.

По его словам, он объяснял сенатору, как «ненавидит то, что США являются единственной страной, дающей деньги».

Ранее Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».