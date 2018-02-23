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Трамп возмутился "чудовищной" дипломатией предшественника Тиллерсона

23 февраля 2018, 22:39  •  109 • В мире
Американский лидер обрушился с критикой на экс-госсекретаря Джона Керри, который способствовал заключению сделки по Ирану.
Президент США Дональд Трамп возмущен тем, как бывший госсекретарь США Джон Керри вел дипломатические дела. По его словам, Керри был худшим переговорщиком.
Причиной возмущения американского лидера стало соглашение по Ирану.
По мнению Трампа, сделка была "чудовищной".
"Кто мог бы подумать, что вы отдадите 150 миллионов долларов стране, которая никогда не уважала нас…" - заявил политик, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне.
Он отметил, что "Керри, возможно, самый плохой переговорщик, которого я когда-либо видел".
Напомним, что историческое соглашение по Ирану было утверждено в июле 2015 года. Документ был заключен Ираном и "шестеркой" международных посредников. Благодаря реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, с Тегерана были сняты экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.

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