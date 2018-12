Трамп: Восстановление Сирии оплатит Саудовская Аравия, а не "великая держава" США

Свой комментарий президент США сделал в своем микроблоге Twitter. Он также поблагодарил Эр-Рияд за приятное для себя решение.

Напомним, что ранее Белый дом заявил о выводе американских войск из Сирии. Впоследствии действующий глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис объявил о своем намерении уйти в отставку.

С 1 января 2019 года должность исполняющего обязанности министра обороны США возьмет на себя заместитель Мэттиса. В своем письме с просьбой об отставке генерал Мэттис предложил президенту найти себе подчиненного с более схожей позицией.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!