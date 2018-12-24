Трамп: Восстановление Сирии оплатит Саудовская Аравия, а не "великая держава" США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова оплатить послевоенное восстановление Сирии вместо США. Он также отметил, что это хорошо, когда богатые страны помогают своим соседям и не ждут помощи от США — "великой державы", расположенной за пять тысяч миль.

Свой комментарий президент США сделал в своем микроблоге Twitter. Он также поблагодарил Эр-Рияд за приятное для себя решение.

Напомним, что ранее Белый дом заявил о выводе американских войск из Сирии. Впоследствии действующий глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис объявил о своем намерении уйти в отставку.

С 1 января 2019 года должность исполняющего обязанности министра обороны США возьмет на себя заместитель Мэттиса. В своем письме с просьбой об отставке генерал Мэттис предложил президенту найти себе подчиненного с более схожей позицией.

"Саудовская Аравия сейчас согласилась выделить деньги, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Это хорошо, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановить свои страны-соседи, а не великая держава США, которая находится на расстоянии пяти тысяч миль. Спасибо, Саудовская Аравия!" — написал Трамп в своем Twitter.