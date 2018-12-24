|
Трамп: Восстановление Сирии оплатит Саудовская Аравия, а не "великая держава" США
24 декабря 2018, 23:54 • 96 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова оплатить послевоенное восстановление Сирии вместо США. Он также отметил, что это хорошо, когда богатые страны помогают своим соседям и не ждут помощи от США — "великой державы", расположенной за пять тысяч миль.
Свой комментарий президент США сделал в своем микроблоге Twitter. Он также поблагодарил Эр-Рияд за приятное для себя решение.
Напомним, что ранее Белый дом заявил о выводе американских войск из Сирии. Впоследствии действующий глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис объявил о своем намерении уйти в отставку.
С 1 января 2019 года должность исполняющего обязанности министра обороны США возьмет на себя заместитель Мэттиса. В своем письме с просьбой об отставке генерал Мэттис предложил президенту найти себе подчиненного с более схожей позицией.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
18 декабря 2018, 05:09
|
20 декабря 2018, 15:54
|
23 декабря 2018, 08:54
|
20 декабря 2018, 09:09
|
23 декабря 2018, 00:56
|
21 декабря 2018, 04:54
|
23 декабря 2018, 18:39