Трамп вновь подверг сомнению выборы президента США

Дональд Трамп напомнил, что так и не признал своё поражение на выборах президента США.

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что так и не признал своего поражения на выборах президента в 2020 году.

Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения,

- заявил политик в ходе интервью в эфире телеканала America's Voice.

Трамп также напомнил, что может быть обнаружено ещё большое количество неподсчитанных голосов избирателей, передаёт ТАСС.

Экс-президент в апреле 2021 года во время речи на Пасху отметил, что во время выборов 2020 года произошли масштабные нарушения, и многие избиратели считают так же. Кроме того, Трамп подверг критике СМИ США и обещал опубликовать факты о фальсификациях.

Конгресс признал победителем выборов Джозефа Байдена и утвердил его 46-м президентом США.