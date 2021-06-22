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Трамп вновь подверг сомнению выборы президента США

22 июня 2021, 01:45  •  62 • Политика
Дональд Трамп напомнил, что так и не признал своё поражение на выборах президента США.
Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что так и не признал своего поражения на выборах президента в 2020 году.
Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения,
- заявил политик в ходе интервью в эфире телеканала America's Voice.
Трамп также напомнил, что может быть обнаружено ещё большое количество неподсчитанных голосов избирателей, передаёт ТАСС.
Экс-президент в апреле 2021 года во время речи на Пасху отметил, что во время выборов 2020 года произошли масштабные нарушения, и многие избиратели считают так же. Кроме того, Трамп подверг критике СМИ США и обещал опубликовать факты о фальсификациях.
Конгресс признал победителем выборов Джозефа Байдена и утвердил его 46-м президентом США.

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