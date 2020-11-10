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Трамп вернётся в 2024 году? Источники раскрыли план действующего президента США
10 ноября 2020, 05:05 • 96 • Политика
Трамп обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году, утверждают источники. По их словам, он уже смирился с поражением на выборах-2020.
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками возможность снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает информагентство Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с деталями переговоров.
Утверждается, что Трамп уже осознал своё поражение на выборах и планирует следующие шаги. Поскольку он проработал главой государства лишь один срок, у него есть возможность попытать удачу ещё раз в 2024 году, когда истечёт срок полномочий его соперника на нынешних выборах.
Официально победитель выборов ещё не был назван, поэтому у Трампа теоретически есть шанс вырвать победу у своего конкурента в последний момент, если после пересчёта голосов результат окажется в его пользу. Похожая ситуация была в 2000 году, когда за кресло президента боролись Джордж Буш-младший и Альберт Гор.
По мнению политолога Сергея Маркова, если Дональду Трампу вдруг понадобится политическое убежище, то принять его сможет только Россия. Потому что европейцы уже преждевременно поздравили Джо Байдена с победой на выборах, ясно дав понять свою позицию, а Израиль слишком зависит от США, чтобы, в случае чего, ослушаться указаний из Вашингтона.
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