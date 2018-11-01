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Трамп вчитался в конституцию и не нашел там ни намека на гражданство по праву рождения
01 ноября 2018, 02:09 • 13 • В мире
Президент США Дональд Трамп перечитал конституцию США вместе с юристами и пришел к выводу, что 14-я поправка ничего не говорит о предоставлении гражданства по праву рождения.
Дональд Трамп активно принялся реализовывать свою идею лишить автоматического гражданства тех, кто рождается на территории США. Глава Белого дома заново перечитал поправку к конституции страны и утверждает, что ее ошибочно трактовали.
Об этом Трамп написал в Twitter, проконсультировавшись с юристами. Президент утверждает, что 14-я поправка к конституции ничего не говорит о предоставлении гражданства по праву рождения. И обещает прекратить такую практику тем или иным способом.
«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчиненные юрисдикции оных». Многие правоведы согласны с этим», - написал Трамп в Twitter.
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