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Трамп вчитался в конституцию и не нашел там ни намека на гражданство по праву рождения

01 ноября 2018, 02:09  •  13 • В мире
Президент США Дональд Трамп перечитал конституцию США вместе с юристами и пришел к выводу, что 14-я поправка ничего не говорит о предоставлении гражданства по праву рождения.
Дональд Трамп активно принялся реализовывать свою идею лишить автоматического гражданства тех, кто рождается на территории США. Глава Белого дома заново перечитал поправку к конституции страны и утверждает, что ее ошибочно трактовали.
Об этом Трамп написал в Twitter, проконсультировавшись с юристами. Президент утверждает, что 14-я поправка к конституции ничего не говорит о предоставлении гражданства по праву рождения. И обещает прекратить такую практику тем или иным способом.
«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчиненные юрисдикции оных». Многие правоведы согласны с этим», - написал Трамп в Twitter.
So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2018 г.

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