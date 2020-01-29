Трамп в своей карте с новыми границами Израиля и Палестины "прихватил" сирийские Голаны

Американский президент Дональд Трамп анонсировал "сделку века" по израильско-палестинскому вопросу. На странице в Twitter он опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины.

В подписи к твиту он указал, что именно так могут выглядеть границы двух государств в результате реализации сделки. Кроме того, подчеркнул он, столица Палестины будет располагаться в частях Восточного Иерусалима.

Скриншот twitter.com/realDonaldTrump

Примечательно, передаёт РИА Новости, что сирийские Голаны на трамповской карте обозначены территорией Израиля.

По обнародованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагают, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.

Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США, предлагает Вашингтон, также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

При этом палестинцам необходимо отказаться от террора в отношении Израиля и прекратить поддержку ХАМАС. По мнению Трампа, его предложение является последним шансом на формирование полноценного палестинского государства.