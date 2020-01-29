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Трамп в своей карте с новыми границами Израиля и Палестины "прихватил" сирийские Голаны
29 января 2020, 11:39 • 9 • Политика
Президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках" сделки века". Примечательно, что на карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.
Американский президент Дональд Трамп анонсировал "сделку века" по израильско-палестинскому вопросу. На странице в Twitter он опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины.
В подписи к твиту он указал, что именно так могут выглядеть границы двух государств в результате реализации сделки. Кроме того, подчеркнул он, столица Палестины будет располагаться в частях Восточного Иерусалима.
Скриншот twitter.com/realDonaldTrump
Примечательно, передаёт РИА Новости, что сирийские Голаны на трамповской карте обозначены территорией Израиля.
По обнародованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагают, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.
Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США, предлагает Вашингтон, также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.
При этом палестинцам необходимо отказаться от террора в отношении Израиля и прекратить поддержку ХАМАС. По мнению Трампа, его предложение является последним шансом на формирование полноценного палестинского государства.
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