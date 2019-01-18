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Трамп в шаге от импичмента

18 января 2019, 20:54  •  95 • В мире
После того как главный юрист президента США Руди Джулиани не исключил «сговора» команды Трампа с Россией, а его бывший юрист Майкл Коэн дал спецпрокурору Роберту Мюллеру показания, что получил от Трампа указание лгать Конгрессу об обстоятельствах строительства небоскрёба в Москве, до импичмента остаётся всего один шаг
Автор:
Латышев Сергей
Президент США Дональд Трамп оказался в одном шаге от импичмента, о котором говорят давно, но который становится реальностью только сейчас, так как на Трампа добыта масса «компромата», а Палата представителей Конгресса США находится под контролем демократов. На это указывают два события, происшедшие на фоне роста недовольства президентом из-за шатдауна, оставившего без зарплаты почти миллион чиновников, и углубляющегося конфликта с демократами в Конгрессе из-за их отказа профинансировать строительство Стены на мексиканской границе.
О том, насколько невыносимой стала ситуация вокруг президента США, свидетельствует шокирующее признание его старого друга и главного юриста Рудольфа Джулиани, который «не исключил», что кто-то из команды Трампа всё-таки вступил в «сговор» с Россией в ходе предвыборной кампании. А ведь это – «бомба» с тикающим уже механизмом.
Зачем он это сказал?
«Я никогда не говорил, что не было сговора между Россией и кампанией или людьми из кампании. Я говорил о президенте США. Нет ни малейшего доказательства того, что президент США совершил единственное преступление, которое могло бы быть совершено в данном случае, а именно - вступил в сговор с русскими, чтобы осуществить хакерскую атаку на Национальный комитет Демократической партии», - заявил Джулиани в интервью CNN.
Главный юрист президента США Руди Джулиани не исключил, что члены команды Трампа вступали в «сговор» с Россией. Фото: www.globallookpress.com
Данное заявление показывает, насколько над президентом сгустились тучи. Джулиани был вынужден сказать такое после того как команде спецпрокурора Роберта Мюллера с помощью давления и угроз сгноить за решёткой удалось получить от ряда бывших членов президентского окружения нужные «признания». Это произошло после того как в течение года окружение Трампа и он сам отрицали подозрения такого рода, отвергая притянутые за уши обвинения спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы.

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