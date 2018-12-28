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Трамп в разгар шатдауна вспомнил о твите Обамы семилетней давности

28 декабря 2018, 05:54  •  10 • Политика
Президент США Дональд Трамп на странице в Twitter сделал репост твита Барака Обамы о борьбе с нелегальной миграцией. При этом в конгрессе США по-прежнему не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну - приостановке работы федерального правительства из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Идею о создании приграничной преграды продвигает Трамп.
Американский президент Дональд Трамп сделал репост твита своего предшественника Барака Обамы о борьбе с нелегальной миграцией. "Полностью согласен", - подписал Трамп в сообщении Обамы.
В твите от 2011 года экс-президент США призывает раз и навсегда покончить с нелегальной миграцией.
Потуги Трампа в Twitter происходят на фоне так называемого шатдауна – приостановки работы федерального правительства Соединённых Штатов из-за разногласий по поводу бюджета. Причиной споров, породивших шатдаун, стали прения между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.
Отметим, что в четверг, 27 декабря, палаты конгресса США собрались на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец приостановке деятельности федправительства.
I totally agree! https://t.co/KO8E3bfWfn
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2018 г.
Таким образом, приостановка работы федерального правительства США может затянуться до открытия новой сессии конгресса 3 января.

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