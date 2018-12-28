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Трамп в разгар шатдауна вспомнил о твите Обамы семилетней давности
28 декабря 2018, 05:54 • 10 • Политика
Президент США Дональд Трамп на странице в Twitter сделал репост твита Барака Обамы о борьбе с нелегальной миграцией. При этом в конгрессе США по-прежнему не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну - приостановке работы федерального правительства из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Идею о создании приграничной преграды продвигает Трамп.
Американский президент Дональд Трамп сделал репост твита своего предшественника Барака Обамы о борьбе с нелегальной миграцией. "Полностью согласен", - подписал Трамп в сообщении Обамы.
В твите от 2011 года экс-президент США призывает раз и навсегда покончить с нелегальной миграцией.
Потуги Трампа в Twitter происходят на фоне так называемого шатдауна – приостановки работы федерального правительства Соединённых Штатов из-за разногласий по поводу бюджета. Причиной споров, породивших шатдаун, стали прения между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.
Отметим, что в четверг, 27 декабря, палаты конгресса США собрались на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец приостановке деятельности федправительства.
Таким образом, приостановка работы федерального правительства США может затянуться до открытия новой сессии конгресса 3 января.
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