Трамп в разгар пандемии в США созвал психиатров

Кроме того, в этой конференции приняли участие Мелания Трамп, а также вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен.

В сообщении, распространённом Белым домом, говорится о том, что Трамп понимает, с какими психологическими проблемами сталкиваются миллионы американцев. Это и одиночество из-за социального дистанцирования, это и отчаяние из-за опасения потерять работу или в связи с её отсутствием, это и скорбь по умершим близким. Многие переживают по поводу опасности самой коронавирусной инфекции.

Президент Трамп поблагодарил докторов, терапевтов и многих профессионалов в области душевного здоровья за то, что они в настоящее время предоставляют свои услуги в формате телеконференций, - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее американский конгресс принял пакет мер по поддержке американской экономики общим объёмом более 2 триллионов долларов. В его рамках на психологические и психиатрические услуги выделено 400 миллионов долларов.