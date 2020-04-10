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Трамп в разгар пандемии в США созвал психиатров

10 апреля 2020, 19:35  •  63 • В мире
Дональд Трамп провёл телефонную конференцию с сотнями психологов, психиатров и психотерапевтов. В ходе этой беседы обсуждался важный вопрос о том, как влияет пандемия коронавирусной инфекции на душевное состояние жителей США.
Кроме того, в этой конференции приняли участие Мелания Трамп, а также вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен.
В сообщении, распространённом Белым домом, говорится о том, что Трамп понимает, с какими психологическими проблемами сталкиваются миллионы американцев. Это и одиночество из-за социального дистанцирования, это и отчаяние из-за опасения потерять работу или в связи с её отсутствием, это и скорбь по умершим близким. Многие переживают по поводу опасности самой коронавирусной инфекции.
Президент Трамп поблагодарил докторов, терапевтов и многих профессионалов в области душевного здоровья за то, что они в настоящее время предоставляют свои услуги в формате телеконференций, - говорится в сообщении Белого дома.
Ранее американский конгресс принял пакет мер по поддержке американской экономики общим объёмом более 2 триллионов долларов. В его рамках на психологические и психиатрические услуги выделено 400 миллионов долларов.

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