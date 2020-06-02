Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным

Президенты США и России обсудили вопросы стратегической стабильности, а также вопрос по борьбе с коронавирусом. Как говорится в сообщении Кремля, Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, российский лидер поздравил американского коллегу с успешным запуском в США космического корабля Crew Dragon. Напомним, что в минувшие выходные Crew Dragon пристыковался к МКС.

Судя по официальному сообщению, речь о протестах в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца при задержании, не велась, хотя в Вашингтоне уже объявили о введении комендантского часа.

Однако были подняты существенные вопросы для двусторонних отношений. Так, пояснили в Кремле, "отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере". Также обсуждалась тема нефти, стороны оценили эффект от сделки ОПЕК+.

Отмечается, что разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - резюмировали в Кремле.