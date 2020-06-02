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Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным
02 июня 2020, 00:55 • 47 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил темы пандемии коронавируса и стратегическую стабильность. Отметим, что сейчас в США неспокойно: в городах бушуют протесты, в Вашингтоне были вынуждены объявить комендантский час.
Президенты США и России обсудили вопросы стратегической стабильности, а также вопрос по борьбе с коронавирусом. Как говорится в сообщении Кремля, Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Кроме того, российский лидер поздравил американского коллегу с успешным запуском в США космического корабля Crew Dragon. Напомним, что в минувшие выходные Crew Dragon пристыковался к МКС.
Судя по официальному сообщению, речь о протестах в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца при задержании, не велась, хотя в Вашингтоне уже объявили о введении комендантского часа.
Однако были подняты существенные вопросы для двусторонних отношений. Так, пояснили в Кремле, "отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере". Также обсуждалась тема нефти, стороны оценили эффект от сделки ОПЕК+.
Отмечается, что разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - резюмировали в Кремле.
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