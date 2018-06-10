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Трамп в Квебеке – слон в посудной лавке или разрушитель догм?

10 июня 2018, 12:39  •  54 • Украина
Мир ждёт продолжения спектакля – наиболее драматические моменты впереди
Едва ли европейские участники G-7 направлялись в канадский Квебек на встречу с президентом Трампом преисполненными радужных надежд. Раскаты торговой войны уже приблизились к их границам – Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) для всех поставщиков без исключения. Европейской шестёрке предстояло побороться за свои интересы. Она собиралась сделать это серьёзно.
Накануне саммита члены ЕС активно конспирировали, сговаривались «объединиться и ответить» Трампу. А поводов для возмущения у них набралось достаточно. Этот американец одним движением руки уничтожил почти готовый проект Трансатлантического соглашения о торговом и инвестиционном партнёрстве (ТТИП), принуждает их как членов НАТО повышать расходы на участие в блоке, невзирая на их экономическое положение, и наконец посягнул на действующую систему торговых отношений Америки с Европой, Японией, Канадой и Мексикой. Как это вообще возможно?
Молодой Эмманюэль Макрон, уже почувствовавший за собой тень генерала де Голля, даже додумался до героического предложения: заявить Трампу, что без тебя, мол, обойдёмся – подпишем коммюнике шести и будь что будет. Правда, французская дерзость напугала Терезу Мэй. Она призвала конспираторов быть осмотрительнее. А то вдруг станет хуже. Даже Ангела Меркель, которая уже целый год баюкает, как зубную боль, идею «пойти своим путём», и та не стала открыто поддерживать ретивого француза.
Тем не менее, собравшись в назначенное время, конспираторы ждали появления Трампа, чтобы «всерьёз с ним поговорить». Сначала каждый по отдельности, а потом вместе. По отдельности получилось плохо. Трамп сначала свёл к шутке их совместный с хозяином встречи Джастином Трюдо выход к прессе: мол, Трюдо обещал снять все барьеры на пути американских товаров в Канаду. Канадскому премьеру не оставалось ничего другого, как глуповато хихикнуть. В результате стало ясно, что глава канадского правительства зря так долго и темпераментно «втирал» Трампу свою позицию.
Нисколько не лучше оказался эффект и от встречи Трампа с Макроном. Вместо того чтобы «дать понять и даже погрозить», французский президент был вынужден покорно выслушать монолог американского президента, а на прощание получил возможность изо всех сил сжать ему руку, как бы давая понять, что рука француза «крепка как никогда». Впечатлило ли это Трампа, понять сложно.
Зато несложно понять, что в отношениях американского президента с Терезой Мэй пробежала чёрная кошка. Трамп не стал скрывать, что не выносит «учительского тона» англичанки и не хочет с ней встречаться. Он не стал объяснять, по какому поводу его так мутит, но из протоколов их последних свиданий следует, что благочестивая Тереза пыталась навязать Трампу британский взгляд на «дело Скрипаля». В итоге хозяин Белого дома велел кликушу на порог не пускать.
Совсем не сложилась беседа Дональда Трампа с Ангелой Меркель. Её соображения о том, что германо-американская дружба выше тарифов на металлы и автомобили, его не убедили.
Нет, не стал американский президент воспринимать саммит «со всей серьёзностью» – он уже сделал для себя вывод о партнёрах и решил не особенно вникать в их аргументы. А чтобы им стало ясно, за кого он их держит, Трамп перед прибытием в Квебек запустил шокирующую весть о том, что выступает за восстановление России в G-7. Знал же, по какому месту бить. Ведь если ещё и было единство в Евросоюзе по какому-то международному вопросу, так это в отношении России, которая, видишь ли, пошла своим путём в международных делах, не оглядываясь на Европу. Можно ли такое простить?
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И вдруг – выстрел в спину. Сначала европейцы решили, что это «отвлекающий манёвр», которому можно не придавать значения. Однако Трамп и не думал отступать. «Для того чтобы управлять миром, нам надо иметь Россию за столом переговоров», – несколько раз повторил он.
Следующий день начался для конспираторов ещё более неудачно. Трамп решил не появляться к началу совместного завтрака, на котором планировалась его «торжественная порка». Он вальяжно вошёл в зал, когда участники уже изрядно наговорились и обсуждали гендерное равенство. И вместо того чтобы поддержать эту не интересную для него дискуссию, президент США обрушил на коллег очередную новацию: он заявил, что Америка страдает от неравенства в торговле с другими членами G-7 и «её каждый может вытрясти, как свинью-копилку». А посему он предлагает закончить борьбу вокруг тарифов и повсеместно ликвидировать налоги на ввозимые товары. Затем Трамп ещё раз вернулся к необходимости восстановить «восьмёрку», чем поверг друзей-партнёров в окончательное уныние. Пьеса пошла не по их сценарию. В заключение американский президент перешёл к предстоящей его встрече с Ким Чен Ыном и покинул высокое собрание, объявив, «что отношения с семёркой у него "замечательные"».
Сказать, что присутствующие были шокированы – ничего не сказать. Придя в себя, они не придумали ничего лучшего, как объявить, что совместного коммюнике не будет (хотя проект коммюнике уже имелся, и Трамп его одобрил). План победы провалился, как и надежды на совместную атаку против супостата. Супостат появился, как слон в посудной лавке, побил тонкий европейский и японский фарфор и отбыл, довольный собой, на встречу с северокорейским диктатором.
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Такого унижения высокие представители G-7 ещё не испытывали. С ними просто не стали считаться. Первой пришла в себя британская «Гардиан»: «Трамп не умеет общаться с лидерами демократических обществ, его тянет общаться с диктаторами».
Хоть как-то, да укусила. Но спектакль на этом не закончился. Его феерический финал состоял в том, что участники саммита всё-таки решили опубликовать одобренное Трампом совместное коммюнике. И вскоре об этом пожалели.
Премьер-министр Канады Трюдо в своем заключительном выступлении в бойцовском тоне объявил (вопреки примирительному духу коммюнике) о введении контрсанкций против США с 1 июля. «Ответка» прилетела незамедлительно: Трамп отозвал своё согласие с текстом коммюнике и неласково охарактеризовал Трюдо в «Твиттере»: «Премьер-министр Трюдо вёл себя кротко, как овечка, во время G-7 только для того, чтобы после моего отлёта заявить: «Тарифы США – это подобие оскорбления, и его не обвести вокруг пальца». Это очень нечестно и слабо. Наши тарифы являются ответом на его 270% налога на нашу молочную продукцию».
Затем Трамп повторил угрозу наказать тех, кто осмелится вводить против США контрсанкции.
Мир ждёт продолжения спектакля – наиболее драматические моменты ещё впереди.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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