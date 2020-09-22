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Трамп в четырёх словах ответил на вопрос об "отравителе" Навального
22 сентября 2020, 12:05 • 105 • Политика
Президент США Дональд Трамп всего в четырёх словах ответил на вопрос журналистов из пула Белого дома о том, кто "отравил" Алексея Навального в России.
Журналисты из президентского пула задали американскому лидеру на встрече провокационный вопрос о том, кто, на его взгляд, "отравил" Алексея Навального в России.
Президент США замялся буквально на две минуты, но после ответил всего в четырёх словах, ловко уводя тему в сторону.
"Поговорим об этом в другой раз", - ответил глава Белого дома журналисту.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолёте по дороге из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где местные врачи боролись за его жизнь. Сторонники оппозиционера тут же выдали версию об "отравлении". Позже блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите".
Версия об "отравлении" обросла подозрительными "деталями". В том числе немецкие власти сообщили о том, что Навальный якобы был "отравлен" боевым веществом из группы "Новичка". Однако никаких доказательств предоставлено не было, а сама история, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, приобретает всё более абсурдный характер.
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