Трамп в четырёх словах ответил на вопрос об "отравителе" Навального

Журналисты из президентского пула задали американскому лидеру на встрече провокационный вопрос о том, кто, на его взгляд, "отравил" Алексея Навального в России.

Президент США замялся буквально на две минуты, но после ответил всего в четырёх словах, ловко уводя тему в сторону.

"Поговорим об этом в другой раз", - ответил глава Белого дома журналисту.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолёте по дороге из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где местные врачи боролись за его жизнь. Сторонники оппозиционера тут же выдали версию об "отравлении". Позже блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

Версия об "отравлении" обросла подозрительными "деталями". В том числе немецкие власти сообщили о том, что Навальный якобы был "отравлен" боевым веществом из группы "Новичка". Однако никаких доказательств предоставлено не было, а сама история, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, приобретает всё более абсурдный характер.