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Трамп уже в бункере. Пока просто проверил

04 июня 2020, 05:55  •  133 • Аналитика
© AP Photo / Evan Vucci
Америке не позавидуешь. Повылазило все из всех щелей. А щелей там много. И всего там тоже много – климат такой. Многие любое происходящее там традиционно объясняют приближающимися выборами. И вообще – ничего в США не может происходить просто так – все запланировано. В объяснениях чувствуется теологическая основа, крепко замешанная на убеждении во всемогуществе. В общем, вера, надежда да любовь. Не будем упражняться в усложнении теорий, там и без этого много занимательного.
Но выборы никто не отменял. С точки зрения независимой демократической прессы Трамп был виноват и до всего бардака, который сейчас творится в США. Ну а сейчас-то уж точно. Начались беспорядки – где Трамп, почему бездействует? Президент появился, попросил разогнать всех от Белого Дома. А там – только мирные протестующие (ну правильно, это ж не район магазинов). Мирных же несколько видов, но основных – два: один с плакатом днем у какой-нибудь администрации, второй без плаката – ночью у витрины. Поди разберись.
В общем, разогнали толпу без разбора, в том числе целясь в голову журналистам. Виноват Трамп. Видимо, отдал приказ – целиться в голову журналистам. Ну, в Америке же все запланировано, поэтому так запланировали. А потом понеслось – Трамп и в бункере. Ну, все понятно – сам в бункер, прятаться от страха, а американский народ пусть мучается под пулями.
Пришлось Дональду в интервью объясняться. Приказы не отдавал, а в бункер действительно заходил, с инспекцией. Но что бы, говорит, я не сделал, все равно все выставят в самом дурном свете. Естественно. Зачем заходил? Продукты заносили? Белье? Проверяли сотовую связь? Может, репетировали чего? Вариантов навалом. Свободная независимая демократическая пресса, независимо и свободно интерпретирующая факты свое не упустит.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
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