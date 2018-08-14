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«Трамп уже умоляет, чтобы их забрать»: Превосходство украинских ракет высмеяли в Сети
14 августа 2018, 22:39 • 122 • В мире
Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет повеселило интернет-пользователей.
В Сети посмеялись над пафосным заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет. Некоторые юзеры отметили, что эта абсурдная ситуация напоминает им обстановку в психдиспансере.
«Петарды китайские купил, что ли?» — пошутил пользователь «ВКонтакте».
Ранее секретарь СНБО отметил, что противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат» и «Барьер» конкурентны на рынке и пользуются спросом у покупателей вооружения.
«Украинская ракета — это уже смешно» - так на это отреагировали простые граждане.
Некоторые и вовсе намекнули, что на восторженные заявления об украинском вооружении повлияла горилка.
«Не только лучше российских, но натовских. Точно-точно. Трамп уже лично хочет приехать к Порошенко и умолять продать хоть несколько штук этих замечательных ракет Америке для повышения в несколько раз обороноспособности Штатов», - скептически отметил один из блогеров.
Ранее на Украине разразился скандал с советскими минометами «Молот». Украинские конструкторы при модернизации модели расширили дуло для стрельбы боеприпасами НАТО, что привело к взрыву миномета и жертвам среди личного состава ВСУ.
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