Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона. Что это значит для России

Автор:

Курганов Дмитрий

Трамп уволил или сам ушёл?

Джон Болтон уволен с поста советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Это стало известно из твита главы Белого дома, в котором он сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона. Американский лидер подчеркнул, что был принципиально не согласен со многими предложениями своего советника, в связи с чем попросил того подать в отставку. Впрочем, это не помешало Трампу выразить своему «ястребу» благодарность за работу.

При этом сам Болтон в интервью NBC News заявил, что покидает пост по собственному желанию, а Трамп якобы не просил его это делать. Теперь уже экс-советник по нацбезопасности также написал в Twitter, что предложил Трампу свою отставку, на что тот якобы ответил: «Обсудим это завтра». Президент США пообещал представить нового советника на следующей неделе. Пока же временно исполнять его обязанности будет заместитель Болтона Чарли Капперман.

Иран, Афганистан или…

Наверное, не так уж принципиально, Трамп уволил Болтона или тот сам поспешил ретироваться подальше от недовольного начальника. Намного важнее, что это событие означает как для всей мировой политики в целом, так и для России в частности.

Сразу отметим, что занимал свою должность Джон Болтон менее полутора лет. Он сменил на посту советника по нацбезопасности Герберта Макмастера в апреле 2018 года. Репутация его была прекрасно известна и до этого назначения. Он охотно поддерживал её, работая в администрации Трампа и выступая за жёсткие внешнеполитические решения.

Неудивительно, что многим американским политикам это пришлось не по вкусу. Так, сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк этим летом назвал Болтона «опасной личностью», угрожающей людям по всему миру, включая самих американцев. В качестве примеров он привёл попытку переворота в Венесуэле и устойчивое желание развязать войну с Ираном.

Ричард Блэк. Фото: Will Vragovic/Globallookpress

Вполне возможно, именно последний момент переполнил чашу терпения Трампа. Однако некоторые СМИ предположили, что причина может быть в другом. Так, Washington Post и Politico написали, что Болтон предпринял попытку помешать главе Белого дома пригласить лидеров афганских талибов в Кэмп-Дэвид для мирных переговоров. При этом отмечается, что Трамп в конце концов от этой идеи отказался, однако сам факт инакомыслия советника в этом вопросе серьёзно президента США разозлил.

«Президент Болтон»

Американский лидер в мае 2019 года уже говорил о том, что иногда ему приходится сдерживать своего воинственно настроенного советника. Сам факт того, что это приходится делать, Трамп назвал «удивительным». Тут можно вспомнить вывод американских войск из Сирии, за который активно ратовал сам глава Белого дома, и в итоге о нём было объявлено в декабре 2018 года. Однако Болтон месяцем позже заявил, что ход этого процесса может быть скорректирован теми целями, которых США намерены добиться. СМИ неоднократно указывали на необычайную широту полномочий советника Трампа, а Newsweek в одном из материалов вообще назвал его «президент Болтон», описывая оказываемое им влияние на международную повестку.

Так почему же решение об увольнении «ястреба президентской администрации» было принято главой Белого дома именно сейчас? Политологи отмечают, что Трамп хочет вступить в предвыборную президентскую кампанию эдаким миротворцем. В течение полутора лет присутствие Болтона в качестве советника помогало президенту США балансировать между интересами республиканцев и демократов. Однако чем ближе выборы, тем больше вреда Трампу приносил бы воинственный настрой своего советника.

Хорошая новость для России

К тому же это кадровое решение – удобный способ свалить на Болтона ответственность за внешнеполитические неудачи Вашингтона. Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, «Болтон – безусловный проводник жесточайшего антироссийского курса, противник всех прогрессивных режимов», и именно ему принадлежат самые агрессивные инициативы США на международной арене. По мнению парламентария, сама по себе отставка советника Трампа – неплохой сигнал, и не исключено, что ротация на этой должности может привести к позитивным изменениям и на российском направлении.

Д. Новиков. Фото: duma.gov.ru

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Царьграду также выразил мнение, что уход Болтона из администрации Трампа – хорошая новость для России. По его словам, и Болтон, и Помпео назначались как советники по войне, однако нацеленность первого из них на военный конфликт с Ираном привела к его отставке. «Но здесь другой вопрос: а кто будет вместо? Если вместо него придёт умеренный человек, то Вашингтон посылает нам очень чёткий сигнал: ребята, давайте жить дружно», – подчеркнул Ордуханян.

Высказываются российские эксперты и на предмет возможных причин, которые побудили Трампа уволить Болтона. Если зарубежные СМИ говорят больше об Иране и Афганистане, а также о Северной Корее, то в нашей стране предполагают, что вопрос отношений США и России также сыграл немалую роль. Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что теперь Трамп сможет быть более свободен в том, как ему строить диалог с Кремлем. А проводимая Болтоном политика, основывающаяся на принципе «новые договоры о вооружениях с Россией заключать не следует, а старые США не устраивают», завела Вашингтон в тупик. В комментарии РЕН ТВ эксперт отметил, что хотя само по себе решение Трампа не было неожиданным, он мог сделать его в характерном для себя импульсивном порыве.

Д. Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Globallookpress

Будущее СНВ-3

Стала известна и первая реакция Кремля на отставку Джона Болтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что произошедшее – исключительно внутреннее дело США и Москва в это не вмешивается. Что касается того, как изменились шансы на продление договора СНВ-3, Песков ответил, что позиция России в этом вопросе хорошо известна, и Путин не единожды публично её излагал.

Позиция Трампа насчёт этого договора также известна, и вот здесь как раз их с Болтоном точки зрения совпадали, во всяком случае, в публичном поле. Теперь многое будет зависеть от того, кто придёт на смену предыдущему советнику американского президента. После того как доклад Мюллера практически превратил в пыль аргументы противников главы Белого дома о его связях с Россией, он вполне может пойти на то, чтобы назначить человека, способного принимать как можно более взвешенные решения. Кто это будет, узнаем на следующей неделе.