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Трамп устроил взбучку министру юстиции прямо в Белом доме - CNN
05 декабря 2020, 22:55 • 80 • В мире
Источники телекомпании CNN сообщили, будто Дональд Трамп после интервью министра юстиции Уильяма Барра для Associated Press устроил ему взбучку в Белом доме.
Действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство словами главы американского Минюста Уильяма Барра. Он в Белом доме провёл с ним "продолжительную полемическую встречу", рассказали источники CNN.
По их сведениям, Трамп не кричал на министра, однако демонстрировал явное недовольство.
По информации телеканала, поводом для возмущения Трампа якобы стало заявление Барра, что масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов не обнаружено.
Впрочем, сторонники Трампа с такими выводами Минюста США не согласны. В штабе действующего президента США заявили, что проверок по выборам как таковых проведено не было.
Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не признаёт победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, озвученные в местных медиа. Его сторонники оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов.
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