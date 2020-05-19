Трамп устроил войну ВОЗ из-за сговора с Китаем

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США дал организации 30 дней на выполнение его требований

Президент США Дональд Трамп продолжает предъявлять претензии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На этот раз он заподозрил ее в зависимости от Китая.



Трамп потребовал от ВОЗ предоставить доказательства отсутствия ее подчиненности китайскому руководству в течение 30 дней. В противном случае Вашингтон пригрозил окончательно прекратить финансирование организации.

Соответствующее письмо глава Белого дома направил руководителю ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Копию официального запроса Трамп разместил на своей странице в "Твиттер".

Президент США также грозится отозвать членство страны в организации. Как указано в письме, Вашингтон не намерен тратить деньги на организацию, которая в своем нынешнем состоянии, очевидно, не представляет его интересы.

В числе обвинений к ВОЗ Трамп назвал неверную политику в борьбе с пандемией, а также утайку информации. При этом глава США уверен, что это происходило не без руки Китая. Он считает, что ВОЗ находится в зависимости от КНР.

Так, Трамп написал, что 21 января, вероятно, лидер КНР Си Цзиньпин оказывал давление на ВОЗ для того, чтобы она не объявляла происходящее чрезвычайной ситуацией. Через неделю неоспоримые доказательства обратного все-таки вынудили ВОЗ сделать соответствующее заявление, отмечает американский президент.

По его мнению, ВОЗ также неоднократно поддерживала Китай, называя его действия "прозрачными", что идет в разрез с мнением самого Трампа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Москва осудила Вашингтон за нападки на Пекин из-за коронавируса.