Трамп унизил Америку: Как страна третьего мира

Весьма эмоциональной вышла беседа президента США Дональда Трампа со СМИ. Он признался прессе, что уступать - "очень трудная вещь", и заявил в очередной раз о "массовом мошенничестве", которое допустил во время прошедших выборов главы государства его соперник от демократов Джо Байден.

Впрочем, Трамп готов уйти из Белого дома, но при одном условии: если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.

При этом пока ещё действующий президент США, чьим девизом на выборах было "Сделаем Америку снова великой!", внезапно унизил свою же страну, сравнив её со страной третьего мира.

"Выявлено массовое мошенничество, - обратил внимание Трамп. - Мы - как страна третьего мира".

А после глава государства ещё и нагрубил одному из настырных журналистов, неоднократно пытавшемуся спросить Трампа про уход из Белого дома. Американский лидер жёстко напомнил представителю прессы, что он является президентом США, и не менее жёстко потребовал не разговаривать с ним подобным образом.