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«Трамп умеет считать деньги»: Эксперт о призыве президента США к ОПЕК

06 декабря 2018, 00:39  •  38 • Политика
Президент США Трамп призвал ОПЕК не сокращать поставки нефти. Эксперт Вячеслав Кулагин считает, что американский президент - в первую очередь бизнесмен и очень хорошо умеет считать деньги.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил надежду, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не будет сокращать поставки нефти на мировой рынок. Заявление американского лидера прокомментировал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
Он отмечает, что Трамп - в первую очередь бизнесмен и очень хорошо умеет считать деньги. Для него очевидно, что от низких цен на нефть США только выиграют, а вот для экспортеров черного золота это будет очевидный проигрыш.
«Как известно, Трамп - бизнесмен и умеет считать деньги. Он понимает, что чем ниже цена на нефть, тем больше Америка выигрывает», - сообщает эксперт.
При этом эксперт добавляет, что слишком низкие цены на нефть Вашингтону также не выгодны, так как есть вероятность сокращения добычи в Штатах. Тогда США придется самим импортировать черное золото, а это может негативно сказаться на экономике.
«Именно поэтому сегодня есть определенный коридор, который для Штатов приемлемый и комфортный», - добавляет эксперт в интервью RT.

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