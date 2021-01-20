Трамп улетел: Вертолёт 45-го президента США покинул площадку у Белого дома

45-й американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинули Белый дом. Журналисты засняли, как политик вышел из здания, где он проводил утреннюю встречу, а после направился к вертолёту.

Эта история закончилась: Дональд Трамп и Меланья покинули Белый дом pic.twitter.com/Fm5vwagYhQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 20, 2021

До этого Трамп помиловал несколько десятков осуждённых. Среди помилованных - бывший советник Белого дома Стив Бэннон, сам указ был размещён на сайте Белого дома.

Несколькими часами позднее в Вашингтоне состоится инаугурация нового американского лидера Джо Байдена. Перед инаугурацией избранного главы государства, намеченной на 12:00 по местному времени, Трамп примет участие в мероприятии на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что в столицу США перед торжественной церемонией были направлены десятки тысяч военных для обеспечения безопасности инаугурации.