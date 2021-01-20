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Трамп улетел: Вертолёт 45-го президента США покинул площадку у Белого дома

20 января 2021, 22:35  •  80 • В мире
Президент США Дональд Трамп за несколько часов до инаугурации нового лидера страны покинул Белый дом. Журналисты запечатлели на видео, как Трамп с супругой Меланией вышли из здания и сели в вертолёт.
45-й американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинули Белый дом. Журналисты засняли, как политик вышел из здания, где он проводил утреннюю встречу, а после направился к вертолёту.
Эта история закончилась: Дональд Трамп и Меланья покинули Белый дом pic.twitter.com/Fm5vwagYhQ
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 20, 2021
До этого Трамп помиловал несколько десятков осуждённых. Среди помилованных - бывший советник Белого дома Стив Бэннон, сам указ был размещён на сайте Белого дома.
Несколькими часами позднее в Вашингтоне состоится инаугурация нового американского лидера Джо Байдена. Перед инаугурацией избранного главы государства, намеченной на 12:00 по местному времени, Трамп примет участие в мероприятии на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что в столицу США перед торжественной церемонией были направлены десятки тысяч военных для обеспечения безопасности инаугурации.

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