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Трамп улетел: Вертолёт 45-го президента США покинул площадку у Белого дома
20 января 2021, 22:35 • 80 • В мире
Президент США Дональд Трамп за несколько часов до инаугурации нового лидера страны покинул Белый дом. Журналисты запечатлели на видео, как Трамп с супругой Меланией вышли из здания и сели в вертолёт.
45-й американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинули Белый дом. Журналисты засняли, как политик вышел из здания, где он проводил утреннюю встречу, а после направился к вертолёту.
До этого Трамп помиловал несколько десятков осуждённых. Среди помилованных - бывший советник Белого дома Стив Бэннон, сам указ был размещён на сайте Белого дома.
Несколькими часами позднее в Вашингтоне состоится инаугурация нового американского лидера Джо Байдена. Перед инаугурацией избранного главы государства, намеченной на 12:00 по местному времени, Трамп примет участие в мероприятии на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что в столицу США перед торжественной церемонией были направлены десятки тысяч военных для обеспечения безопасности инаугурации.
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