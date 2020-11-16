|
Трамп указал на "самого тупого" человека в Белом доме
16 ноября 2020, 20:35 • 97 • Политика
Американский лидер проехался по давнему коллеге за выпад в сторону республиканцев
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего коллегу Джона Болтона, ранее занимавшего должность советника президента по национальной безопасности. Глава Белого дома заявил, что вспоминает совместную с Болтоном работу совсем без восторга.
По словам американского лидера, чиновник все время был "угрюмым и тихим", а вся его работа сводилась к призывам начать войну – никакие иные предложения, согласно заявлению Трампа, от его бывшего коллеги не поступали.
"Один из самых тупых людей, с которыми мне пришлось работать", – написал президент США на своей странице в "Твиттер".
Глава Соединенных Штатов также добавил, что никакой пользы для Совбеза Болтон не принес. А за время его профессиональной деятельности произошла утечка информации, являющейся государственной тайной.
"Полнейший болван!" – резюмировал американский лидер.
Стоит отметить, что Джон Болтон нередко "проходится" по президенту США, постоянно критикуя его решения. На своей странице в "Твиттер" чиновник заявил, что команда республиканцев использует "ложные заявления", стремясь одержать победу на выборах президента страны.
Ранее на американском телеканале CNN появилась информация о том, что Дональд Трамп весьма нелестно отзывался о своих коллегах с европейского континента. Так, американский лидер будто бы назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" за некую подверженность влиянию со стороны РФ, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй – "дурой".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2020, 09:55
|
13 ноября 2020, 01:50
|
11 ноября 2020, 07:40
|
11 ноября 2020, 23:15
|
10 ноября 2020, 13:20
|
14 ноября 2020, 00:45
|
12 ноября 2020, 02:55