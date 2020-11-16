Трамп указал на "самого тупого" человека в Белом доме

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американский лидер проехался по давнему коллеге за выпад в сторону республиканцев

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего коллегу Джона Болтона, ранее занимавшего должность советника президента по национальной безопасности. Глава Белого дома заявил, что вспоминает совместную с Болтоном работу совсем без восторга.

По словам американского лидера, чиновник все время был "угрюмым и тихим", а вся его работа сводилась к призывам начать войну – никакие иные предложения, согласно заявлению Трампа, от его бывшего коллеги не поступали.

"Один из самых тупых людей, с которыми мне пришлось работать", – написал президент США на своей странице в "Твиттер".

Глава Соединенных Штатов также добавил, что никакой пользы для Совбеза Болтон не принес. А за время его профессиональной деятельности произошла утечка информации, являющейся государственной тайной.

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Полнейший болван!" – резюмировал американский лидер.

Стоит отметить, что Джон Болтон нередко "проходится" по президенту США, постоянно критикуя его решения. На своей странице в "Твиттер" чиновник заявил, что команда республиканцев использует "ложные заявления", стремясь одержать победу на выборах президента страны.

Ранее на американском телеканале CNN появилась информация о том, что Дональд Трамп весьма нелестно отзывался о своих коллегах с европейского континента. Так, американский лидер будто бы назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" за некую подверженность влиянию со стороны РФ, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй – "дурой".