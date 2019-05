Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая

Американская сторона якобы полностью контролирует свои торговые отношения с Китаем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон существенно замедлил переговорный процесс с Пекином, обвинив последний в отходе от договоренностей. Кроме того, на прошлой неделе в отношении КНР были введены дополнительные пошлины.

По словам Трампа, он рассчитывать собирать с Китая десятки миллиардов долларов в виде пошлин. При этом он посоветовал экспортерам китайской продукции перенести производство в США или поставлять товары из стран, на которые ограничения не были распространены.

"Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия", - написал политик в Twitter.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries...