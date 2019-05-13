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Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая
13 мая 2019, 16:09 • 60 • Политика
Президент США Дональд Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая в виде пошлин, если Пекин не согласится на сделку.
Американская сторона якобы полностью контролирует свои торговые отношения с Китаем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Ранее стало известно о том, что Вашингтон существенно замедлил переговорный процесс с Пекином, обвинив последний в отходе от договоренностей. Кроме того, на прошлой неделе в отношении КНР были введены дополнительные пошлины.
По словам Трампа, он рассчитывать собирать с Китая десятки миллиардов долларов в виде пошлин. При этом он посоветовал экспортерам китайской продукции перенести производство в США или поставлять товары из стран, на которые ограничения не были распространены.
"Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия", - написал политик в Twitter.
Согласно угрозам Трампа, если Пекин не согласится на американские условия, то компании якобы уйдут из Китая, что негативно отразится на экономике страны.
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