Трамп угрожает Европе отпустить сирийских боевиков и ставит свои условия

Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам отпустить пленённых сирийских боевиков, и поставил свои условия: руководство стран, гражданами которых являются исламисты, должно взять на себя расходы и хлопоты.

Франция, Германия, Великобритания и другие страны Европы должны "забрать" около 800 боевиков, захваченных в плен в Сирии, и позаботиться о том, чтобы они предстали перед судом, потребовал президент США Дональд Трамп.

"Альтернатива не очень хорошая - мы их отпустим", - предупредил он в своём твиттер-ультиматуме.

Трамп возмутился тем, что США "очень много" делают и тратят для того, чтобы защитить Европу от террористической угрозы, теперь, пишет он, настало время и другим взять на себя ту работу, которую они вполне способны делать.

Напомним, американская юрисдикция не распространяется на территорию Сирии, а у американских военных нет ни разрешения от сирийских властей, ни мандата ООН на операцию на сирийской территории.

В конце 2018 года Трамп заявлял о выводе американских войск из ближневосточной страны, однако в нынешнем ультиматуме пишет, что "мы уйдём после 100-процентной победы над халифатом".