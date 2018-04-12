Трамп ударил Россию по правой щеке • 71 • Аналитика







Главной задачей американской «акции возмездия» по Сирии является символическая пощечина России.





Дональд Трамп и его окружение своими заявлениями относительно «химической атаки» в Думе и угрозами, в том числе и на заседаниях СБ ООН, как всегда, лишили себя политического маневра и загнали ситуацию в тупик, из которой выбраться без потери лица будет крайне непросто.



Положение американцев усугубляется тем, что Россия устами своих военных и дипломатических представителей однозначно предупредила США, что их агрессивные действия вызовут немедленный и крайне болезненный для них ответ.



Особенно унизительно для США то, что ни президент России, ни глава правительства не опустились до полемики с Трампом: предупреждения озвучены начальником Генштаба ВС России и постпредом в ООН.



При этом очевидно, что реально воевать с Россией американцы не готовы и не хотят. Но и отступать Трампу тоже нельзя. Особенно после той очевидной слабины, которую американский лидер показал в ситуации корейского кризиса. Помахав дубинкой перед носом Ким Чин Ына и увидев, что тот не испугался, американский лидер спрятал ее за спину (отведя авианосные группы) и убрался ни с чем.



Определенную лазейку и возможность совершить символическое «возмездие» без войны с Россией американское руководство усмотрело в словах генерала Герасимова, что Россия ответит, если возникнет угроза для ее граждан. Из чего американцы заключили, что, если их атаки не заденут россиян, то ВС России не будут наносить ответные удары по «носителям», то есть американским самолетам и кораблям, с которых будут пущены ракеты.



Косвенным подтверждением такого подхода является сообщение, опубликованное 11 апреля в Los Angeles Times.



«Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой», — тревожится издание.



Там же сообщается, что Пентагон требует от Трампа в число целей для нанесения ударов «фабрики по производству силами Башара Асада хлора и других отравляющих веществ», то есть предприятий по производству сельскохозяйственных удобрений и бытовой химии. То есть по тем местам, где российских военных точно не будет.



Более того, Трамп прямо предложил России рамки предстоящего удара.



«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом», — написал он в Twitter. То есть американцы пускают ракеты, а русские их пытаются сбивать, не стреляя по кораблям и самолетам.



Однако уверенности в том, что Москва согласится с этим форматом, нет. И чтобы «убедить» нашу страну принять его, американцы предприняли ряд шагов. Один из них – пакет последних санкций, в сочетании с недвусмысленной угрозой, что они могут быть еще более усилены.



Другим «аргументом» стало обострение на Донбассе, вызванное усилением «обычных» агрессивных действий киевских формирований.



Так, впервые за довольно продолжительное время ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по жилым квартала Донецка. В результате обстрела окраин Донецка были ранены семь мирных жителей и повреждены 37 домов. Кроме того в Куйбышевском и Кировском районах столицы ДНР выведены из строя газопроводы.



Всего, по данным СЦКК, за сутки выпущено по территории ДНР почти 600 боеприпасов, включая снаряды калибра 152 мм. Трамп что-то химичит в Сирии



Напомним, в последнее время обстрелам главным образом подвергались только позиции защитников Донбасса и совсем уж прифронтовые населенные пункты, оставленные жителями и практически нежилые.



Теперь же удар вполне прицельно нанесен именно по жилым районам и по объектам городской инфраструктуры.



И воспринимать это иначе как демонстрацию нельзя. Нынешний артобстрел гражданских объектов не имеет никакого военного значения и, очевидно, не является началом наступательной операции.



Напомним, что варварские обстрелы донбасских агломераций, нацеленные на «выдавливание» населения ЛДНР в Россию, были сокращены после недвусмысленных предупреждений Москвы.



Это именно предупреждение Москве: если она отвергнет предложенный Трампом формат символического «возмездия», то последует удар по народным республикам, на который нашей стране придется реагировать и втягиваться в боевые действия на Донбассе. Что, конечно, было бы крайне нежелательно.



Тем более что не то что участие российских войск в этом конфликте, но даже давление на Киев может быть крайне негативную реакцию ЕС.



Боевые возможности ВСУ не слишком велики, однако надежды извлечь максимум выгод из охватившей Запад антироссийской истерии, да еще под «гарантии» Вашингтона вроде тех, что в свое время были даны Саакашвили, может сыграть с Киевом злую шутку.



Что же до нас, то очевидно, что в складывающейся ситуации нам нужно ожидать ударов по всем направлениям. Резкое обострение на Донбассе, происходящее несмотря на действующее «пасхальное перемирие», связано с попыткой Вашингтона пригрозить России созданием «второго фронта» в случае слишком резкой реакции на американский удар в Сирии.Главной задачей американской «акции возмездия» по Сирии является символическая пощечина России.Дональд Трамп и его окружение своими заявлениями относительно «химической атаки» в Думе и угрозами, в том числе и на заседаниях СБ ООН, как всегда, лишили себя политического маневра и загнали ситуацию в тупик, из которой выбраться без потери лица будет крайне непросто.Положение американцев усугубляется тем, что Россия устами своих военных и дипломатических представителей однозначно предупредила США, что их агрессивные действия вызовут немедленный и крайне болезненный для них ответ.Особенно унизительно для США то, что ни президент России, ни глава правительства не опустились до полемики с Трампом: предупреждения озвучены начальником Генштаба ВС России и постпредом в ООН.При этом очевидно, что реально воевать с Россией американцы не готовы и не хотят. Но и отступать Трампу тоже нельзя. Особенно после той очевидной слабины, которую американский лидер показал в ситуации корейского кризиса. Помахав дубинкой перед носом Ким Чин Ына и увидев, что тот не испугался, американский лидер спрятал ее за спину (отведя авианосные группы) и убрался ни с чем.Определенную лазейку и возможность совершить символическое «возмездие» без войны с Россией американское руководство усмотрело в словах генерала Герасимова, что Россия ответит, если возникнет угроза для ее граждан. Из чего американцы заключили, что, если их атаки не заденут россиян, то ВС России не будут наносить ответные удары по «носителям», то есть американским самолетам и кораблям, с которых будут пущены ракеты.Косвенным подтверждением такого подхода является сообщение, опубликованное 11 апреля в Los Angeles Times.«Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой», — тревожится издание.Там же сообщается, что Пентагон требует от Трампа в число целей для нанесения ударов «фабрики по производству силами Башара Асада хлора и других отравляющих веществ», то есть предприятий по производству сельскохозяйственных удобрений и бытовой химии. То есть по тем местам, где российских военных точно не будет.Более того, Трамп прямо предложил России рамки предстоящего удара.«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом», — написал он в Twitter. То есть американцы пускают ракеты, а русские их пытаются сбивать, не стреляя по кораблям и самолетам.Однако уверенности в том, что Москва согласится с этим форматом, нет. И чтобы «убедить» нашу страну принять его, американцы предприняли ряд шагов. Один из них – пакет последних санкций, в сочетании с недвусмысленной угрозой, что они могут быть еще более усилены.Другим «аргументом» стало обострение на Донбассе, вызванное усилением «обычных» агрессивных действий киевских формирований.Так, впервые за довольно продолжительное время ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по жилым квартала Донецка. В результате обстрела окраин Донецка были ранены семь мирных жителей и повреждены 37 домов. Кроме того в Куйбышевском и Кировском районах столицы ДНР выведены из строя газопроводы.Всего, по данным СЦКК, за сутки выпущено по территории ДНР почти 600 боеприпасов, включая снаряды калибра 152 мм.Напомним, в последнее время обстрелам главным образом подвергались только позиции защитников Донбасса и совсем уж прифронтовые населенные пункты, оставленные жителями и практически нежилые.Теперь же удар вполне прицельно нанесен именно по жилым районам и по объектам городской инфраструктуры.И воспринимать это иначе как демонстрацию нельзя. Нынешний артобстрел гражданских объектов не имеет никакого военного значения и, очевидно, не является началом наступательной операции.Напомним, что варварские обстрелы донбасских агломераций, нацеленные на «выдавливание» населения ЛДНР в Россию, были сокращены после недвусмысленных предупреждений Москвы.Это именно предупреждение Москве: если она отвергнет предложенный Трампом формат символического «возмездия», то последует удар по народным республикам, на который нашей стране придется реагировать и втягиваться в боевые действия на Донбассе. Что, конечно, было бы крайне нежелательно.Тем более что не то что участие российских войск в этом конфликте, но даже давление на Киев может быть крайне негативную реакцию ЕС.Боевые возможности ВСУ не слишком велики, однако надежды извлечь максимум выгод из охватившей Запад антироссийской истерии, да еще под «гарантии» Вашингтона вроде тех, что в свое время были даны Саакашвили, может сыграть с Киевом злую шутку.Что же до нас, то очевидно, что в складывающейся ситуации нам нужно ожидать ударов по всем направлениям. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 71 Источник Похожие новости Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России Трамп ударил Россию по правой щеке Трамп что-то химичит в Сирии

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