Трамп ударил по Ирану "металлическими" санкциями

США ввели новые санкции против Ирана. Как говорится в сообщении Белого дома, речь идет о введении ограничений в сферах производства железа, стали, алюминия и меди.

Соответствующее решение было утверждено американским лидером Дональдом Трампом.

В сопроводительном письме в Конгресс глава государства отметил, что таким образом Вашингтон лишит иранцев доходов, которые можно использовать "для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии".

Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского Министерства финансов, передаёт РИА Новости.

Также запрещены поставки в Иран продукции и оборудования для добычи и производства указанных металлов.

Cпецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что оказание максимального давления на Иран поможет урегулированию всех проблем Ближнего Востока, включая палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.