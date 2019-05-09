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Трамп ударил по Ирану "металлическими" санкциями
09 мая 2019, 01:39 • 192 • В мире
США вводят санкции в отношении секторов экономики Ирана, затрагивающих производство металлов. Соответствующее решение было утверждено американским лидером Дональдом Трампом.
США ввели новые санкции против Ирана. Как говорится в сообщении Белого дома, речь идет о введении ограничений в сферах производства железа, стали, алюминия и меди.
Соответствующее решение было утверждено американским лидером Дональдом Трампом.
В сопроводительном письме в Конгресс глава государства отметил, что таким образом Вашингтон лишит иранцев доходов, которые можно использовать "для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии".
Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского Министерства финансов, передаёт РИА Новости.
Также запрещены поставки в Иран продукции и оборудования для добычи и производства указанных металлов.
Cпецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что оказание максимального давления на Иран поможет урегулированию всех проблем Ближнего Востока, включая палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.
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