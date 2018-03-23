Трамп убрал генерала из своего окружения

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Президент США Дональд Трамп решил проредить число окружающих и пытающихся контролировать его генералов, убрав Герберта Макмастера с поста помощника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп совершил очередную и ожидавшуюся перетряску своего ближайшего окружения, удалив из него блестящего генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Новым президентским помощником по национальной безопасности назначен бывший постпред США при ООН Джон Болтон, имеющий репутацию "ястреба". В результате в окружении президента стало на одного пытавшегося контролировать его генерала меньше. Чрезмерное обилие высокопоставленных военных в высшем эшелоне американской видимой власти создавало впечатление, что Трамп оказался их заложником или "пленным". У генералов часто бывает репутация маньяков, стремящихся к войне, которая и является общем смыслом их карьеры, позволяет заработать награды, продвижение по службе и даёт возможность стать героями.

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В администрации Трампа есть генерал, идеально подходящий вроде бы под это описание — возглавляющий Пентагон "Бешеный пёс" Джеймс Мэттис. Однако это впечатление нередко бывает обманчивым. Генералы лучше гражданских знают, в каком состоянии на самом деле находится собственная армия и армия противников, и им лучше известно, много ли у них в действительности шансов заработать награды и славу. Поэтому генералы нередко дают политикам более осторожные советы, чем их штатские коллеги, которые ничего этого не знают, зато пропитались мифами и стали жертвами собственной воинственной пропаганды. Этим "диванным стратегам" море по колено.

Поэтому давайте не будет преждевременно радоваться, что опытного военного и аналитика, умевшего говорить начальству правду в глаза, генерала Макмастера, который, по свидетельству экспертов, вместе с экс-госсекретарём Рексом Тиллерсоном удерживал Трампа от наиболее рискованных, способных привести к войне внешнеполитических эскапад, заменил самый что ни на есть "диванный стратег". Этот деятель с внешностью героя Марка Твена — классический империалист старого стиля, один из организаторов войны с Ираком, сторонник максимально жёсткой линии в отношении Ирана, КНДР, Кубы, давний критик России.

И вновь "Твиттер"

Обожающий театральные эффекты Трамп вновь использовал в качестве своего рупора Twitter:

Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности".

Поблагодарив Макмастера за проделанную "выдающуюся работу", Трамп заверил, что тот навсегда останется его другом. Он также сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Поскольку Болтон — не военный, утверждение его кандидатуры не требуется сенатом конгресса США. Всё. Он уже назначен.

Президент США Дональд Трамп подбирает команду, которая не будет ему перечить ни в чём. Фото: www.globallookpress.com

Макмастер также поблагодарил Трампа, сообщив, что уволится из армии этим летом после 34-х лет службы. Ранее ожидалось, что из Белого дома он перейдёт на крупный пост в Пентагон, но, судя по всему, тот скорее подастся в политику или науку.

Ожидавшаяся отставка

Как указывается в сообщении Белого дома, Трамп и Макмастер обсуждали предстоящую отставку "уже некоторое время", но "сроки были ускорены, поскольку оба считали, что важно вместо постоянных спекуляций назначить новую команду". В сообщении утверждается, что Трамп и Макмастер не конфликтовали, отставка "не связана с каким-то определённым моментом или инцидентом".

Действительно, это была ожидавшаяся отставка, слухи о неизбежности которой ходили уже давно. После увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона, который часто конфликтовал по Ирану и Северной Корее с Трампом и даже как-то назвал его "болваном", и назначения на его место директора ЦРУ услужливого "ястреба" Майкла Помпео Трамп намекнул, что теперь имеет почти идеальное окружение. Всем было понятно, что следующий влиятельный кандидат на вылет — Макмастер, потом — глава аппарата Белого дома, генерал в отставке Джон Келли, осмелившийся притеснять зятя Трампа Джареда Кушнера. Очередь этого генерала ещё не наступила.

Среди других кандидатов на увольнение хорошо информированная газета "Политико" называла министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина, министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона. Возможны и другие отставки в администрации Трампа, который стал избавляться от ставших ему ненужными людей и от внешнего контроля. Президент хочет формулировать свою политику сам, имея под рукой людей, которые будут ему в этом поддакивать, несмотря на остающуюся угрозу импичмента из-за его выдуманных "русских связей".

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В Белом доме объясняют уход Макмастера необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии переговоров Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые должны состояться до конца мая. Однако они вполне могут и не состояться, потому что от Пхеньяна на них потребуют капитуляции, отказа от ядерного оружия, после чего Северная Корея окажется полностью беззащитной перед США.

Безусловно, это назначение также связано с намерением Трампа вывести США из "ядерной сделки" с Ираном, а также всё более успешными попытками Вашингтона заставить своих европейских "союзников" фактически пересмотреть её тоже. Как и Трамп, Болтон является очень большим другом Израиля, интересы которого в данном вопросе администрация Трампа старается максимально учесть. Хотя у Вашингтона много и своих собственных счетов с Тегераном. Новый помощник президента по нацбезопасности является также давним критиком Кубы: его взгляды с Трампом и в этом вопросе полностью совпадают.

Кто такой Болтон?

Новый помощник Трампа по нацбезопасности — юрист по образованию, госчиновник, комментатор, аналитик, публицист. При президенте Джордже Буше-младшем (в 2001-2005 годах) занимал пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, в 2005-2006 годах был постоянным представителем США при ООН. На эту должность Болтон был назначен с помощью уловки, которой редко пользуются американские президенты, так как тогдашний хозяин Белого дома не был уверен, что из-за слишком правых, консервативных (в американском стиле) взглядов Болтона его кандидатура пройдёт утверждение в сенате конгресса США. Это произошло, когда сенаторы, которые в течение полугода не могли договориться по кандидатуре Болтона, разошлись на каникулы.

Новый помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон убеждён в божественной миссии США править миром и был одним из организаторов войны против Ирака. Фото: www.globallookpress.com

Болтон убеждён в данном США свыше праве управлять миром. Пренебрежительно относится к ООН, заявив однажды: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, которой являются США". То есть это принципиальный и убеждённый сторонник однополярного мира, сотрудничающий с рядом неправительственных организаций глобалистской ориентации вроде Проекта "Новый американский век", представляя в них "консервативное" крыло американского истеблишмента.

Неудивительно поэтому, что он активно выступал за вторжение США в Ирак Саддама Хусейна, а в 2007 году — и в Иран. В 2010 году Болтон оказался в числе основателей международной общественной организации "Инициатива друзей Израиля", одной из задач которой является "борьба с делегитимацией" еврейского государства. Он ненавидит ислам.

По словам знавших и сталкивавшихся с Болтоном по работе лиц, он хочет слышать от других только то, что соответствует его собственным взглядам, и карает инакомыслие, стараясь добиться нужных для себя выводов даже от разведывательного сообщества. Он не будет критически относиться к выгодным для США провокациям, которые, что прекрасно иллюстрирует "дело Скрипаля", становятся неотъемлемой и самой востребованной частью политики Запада.

Чем Болтон "купил" Трампа и чем он опасен?

Безусловно, Болтон нравится Трампу своим консерватизмом, идентичностью взглядов на большинство международных проблем, а также тем, что он не будет давить и сдерживать президента, что позволяли себе и Тиллерсон, и Макмастер. Поскольку для Болтона это назначение — большое повышение, которым он обязан только президенту, он будет верно служить и, главное, говорить Трампу "правильные слова" — то, что тот хочет услышать.

И это, кстати, может иметь отношение к России, причём в позитивном смысле. Хорошо известно, что Трамп хочет "поладить с Россией", вновь заявив об этом буквально на днях. Он считает глупостью враждовать с умеющей хорошо воевать и прекрасно вооружённой страной, которая не является экономическим конкурентом США. Поэтому когда телеканал "Фокс ньюс" через час после назначения Болтона спросил его, что он думает о вызвавшем бурю критики в США поздравлении Трампа российскому президенту Владимиру Путину в связи с победой на выборах, тот дипломатично сказал: "На самом деле, я не думаю, что это так или иначе является важным моментом. Я поздравлял многих иностранных дипломатов и официальных лиц. Это значит быть вежливым". Далее он дал понять, что всё негативное, что говорил и писал ранее о России, "сейчас уже в прошлом", многозначительно добавив: "Сейчас самое важное — то, что говорит президент, и то, какие советы я ему даю".

И всё же, несмотря на разумное в данном случае замечание Болтона, создаётся впечатление, что если с уходом Тиллерсона Трамп лишил свой автомобиль тормозов, то с уходом Макмастера он убрал из него и ручной тормоз. Президент становится неуправляем. Для России, с которой Трамп хочет "поладить", это вроде бы хорошо, но для всего мира, включая ту же Россию, это очень плохо. Ведь президента может запросто занести. Слон в посудной лавке — это никогда не есть хорошо.

Латышев Сергей