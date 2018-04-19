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Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии

19 апреля 2018, 15:54  •  228 • Война
Госдеп заявил о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии. Об этом говорится в письменных показаниях помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла международному комитету Палаты представителей Конгресса США.
«Российское безрассудное вмешательство в Сирии и поддержка режима президента Сирии Башара Асада увеличили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — заявил Митчелл.
Когда конкретно была осуществлена предполагаемая попытка атаки, представитель Госдепа не уточнил. Зато добавил, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но в случае необходимости готовы применить силу.
Ранее претендующий на пост госсекретаря США действующий глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что несколько недель назад в Сирии «русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло». По всей видимости, он имели в виду погибших в феврале в результате американских авиаударов под Дейр-эз-Зором российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера.
Данные о погибших разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать 11 российских граждан. Bloomberg передавал, что убиты 100 россиян, но в МИД РФ такую оценку твердо называли «классической дезинформацией».
Казалось бы, инцидент в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Исба» можно считать исчерпанным. Однако 19 апреля стало понято, что тема возможного столкновения в Сирии российских и американских сил получила новый импульс.
Как сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, боевики в Сирии намерены провести масштабную военную операцию. Ее целью является создание на юге страны автономии под патронажем США со столицей в Дераа.
«Еще в начале апреля совместный оперативный штаб «Ан-Нусры"* в Дераа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска», — сообщил источник.
По его словам, «Джебхат Ан-Нусра» и взаимодействующие с ней формирования «Свободной сирийской армии» (СДС) сейчас насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня.
Он отметил, что за несколько последних недель обстановка на юге Сирии серьезно обострилась, и «боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий». По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане представителям США и Иордании постоянно приводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. Но меры для стабилизации обстановки не принимаются, уточнил источник.
Поводом для проведения атаки на правительственные силы собеседник агентств называет нарушения ими режима деэскалации. «Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с „химией“ кустарного производства якобы против мирного населения», — не исключил он.
Понятно, что такие планы Вашингтона полностью идут вразрез с интересами Москвы. По сути, США хотят уже сейчас установить проамериканский режим над той частью сирийской территории, которая им наиболее интересна. Для этого они намерены сформировать квазигосударство взамен ИГИЛ**, и под его флагом прибрать к рукам не только сирийские нефтеносные районы Сирии и политическую власть в Дамаске, но и весь регион.
«Много людей погибло в этой схватке»
— План США состоит в том, чтобы создать анклавы на территории Сирии, которые будут защищены американскими ВС, в том числе авиацией, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Эти анклавы будут служить базами для формирования групп боевиков, которые будут бесконечно атаковать Сирию. В рамках этой логики ракетный удар, который США и их союзники нанесли 14 апреля, можно рассматривать как акцию запугивания. Если вдруг сирийская авиация, либо российская, решится атаковать эти анклавы — жди ответа «Томагавками».
Кроме того, чтобы сковать действия сирийских ВС и российских ВКС, американцы придумали схему провокаций с химатаками. Я, например, абсолютно уверен: как только начнется крупное наступление боевиков — в районе той же Дераа — сразу где-то поблизости произойдет выброс хлора. Вашингтон тут же заявит, что Асад снова применил химоружие — и по сирийским правительственным войскам будет снова нанесен ракетный удар. При таком раскладе Башар Асад просто не сможет эффективно проводить наступательные операции.
Именно поэтому я считаю, что президент РФ Владимир Путин не должен был оставлять без ответа удар США, Великобритании и Франции. Потому что, если такие удары по Асаду будут наноситься регулярно — мы в Сирии проиграем.
Волны атак боевиков в этом случае будут продолжаться бесконечно, и этих боевиков невозможно будет разгромить.
«СП»: — Как бы мог выглядеть наш ответ?
— Нам, я считаю, надо было нанести ракетный удар по анклаву в Эт-Танфе, где американские инструкторы, по информации Генштаба РФ, готовят боевиков. В идеале, нам нужно было запустить крылатые ракеты с Каспийского моря, и только потом предупредить Вашингтон — мол, можете своих людей из Эт-Танфа убрать.
Россия не дала Дагестану стать второй Сирией
Возможно, боевики в этом случае тоже успели бы эвакуироваться. Но запасы вооружений и техники в Эт-Танфе были бы уничтожены, а базы разрушены.
Мы, понятно, предпочли не вмешиваться. Но если Россия и дальше будет держаться такой линии — это стратегия, которая ведет к поражению.
На мой взгляд, Путину придется принять какое-то принципиальное решение. Если он не готов к конфронтации с США — России нужно из Сирии уходить. Тогда просто нет смысла, я считаю, затягивать агонию и тратить ресурсы.
А если мы готовы сражаться — нужно жестко отвечать Вашингтону. И надо понимать: в Сирии мы сражаемся не столько за Асада, сколько за себя. Потому что, если мы проиграем в Сирии, следующая операция при поддержке США и их союзников будет уже в Донбассе.
Кремль, на мой взгляд, должен осознать: столкновение РФ с США неизбежно, и пусть лучше оно произойдет в Сирии, чем у нас под боком.
«СП»: — Почему Вашингтон пытается создать автономию под своим патронажем именно на юге Сирии?
— Потому что там проходит граница с Израилем, и есть возможность стабильной логистической поддержки боевиков. Кроме того, Израиль заинтересован в таком анклаве, чтобы не укрепились позиции Ирана.
Но проблема как раз в том, что Штаты создают анклавы не только на юге. У американцев есть еще базы в Эт-Танфе, Ракке, Дейр-эз-Зоре, в курдских районах. Словом, речь идет о стратегической широкомасштабной операции.
Если бы США отовсюду ушли, и закрепились бы только на юге, можно было бы сказать: ладно, этот анклав защищает границу Израиля — нам там наступать необязательно, и Сирии в целом он не угрожает.
Но в том-то и дело, что США рассредоточили базы по всему периметру, и из этих анклавов постоянно будет исходить угрозы Дамаску. А это уже гораздо более широкая повестка — не просто желание защитить Израиль, но курс на свержение Асада и выдавливание России из страны.
Мальчик был, а химатаки не было
В результате, мы рискуем потерять и контроль над Восточным Средиземноморьем, и нынешние геополитические позиции.
* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
Новости Сирии: Госдеп: «российские наемники» атаковали позиции США в Сирии
Война в Сирии: Бывший сотрудник ЦРУ: в Сирии было нечего бомбить

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