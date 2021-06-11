Трамп тонко потроллил "сонного Джо". Перед саммитом русские смеются, американцы плачут

Дональд Трамп дал совет новому президенту США о том, как вести себя на встрече с Владимиром Путиным. Он произнёс всего две фразы, но потроллил тонко. Русские смеются, американцы плачут перед крупным международным событием.

Бывший американский лидер пожелал удачи человеку, который занял Белый дом после него, и посоветовал не засыпать, когда будет разговаривать с президентом России.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину - Ред.) мои наилучшие пожелания", - произнёс Дональд Трамп.

Осенью, пока длилась предвыборная компания кандидатов в президенты, Трамп несколько раз называл своего пожилого соперника "сонным Джо", пишет РИА Новости.

В комментариях русские откровенно посмеялись над ситуацией, которая предшествует саммиту.

"Вот же остряк, тонко потроллил", - подметил Goldian ZX.

"Это пять!" – написал Михаил Максимов.

Американцам не до шуточек и восклицаний. Желающих дать совет Джо Байдену немало. Например, сенатор Роб Портман считает, что американский лидер должен занять на встрече с Путиным "жёсткую позиию". По мнению конгрессмена, нужно обязательно прояснить ситуацию с Белоруссией, а также стать в оппозицию к президенту России по украинскому вопросу.

Об этом написало издание The Wall Street Journal. Читатели не могли не высказать своего мнения. Например, William Gianopulos считает, что США больше не могут нести демократию в мир.

"Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах", - считает американец.

По его мнению, Байден и его команда настолько слабы, что на мировой арене станут посмешищем. Jeffrey Ihnen предположил, что саммит президентов США и России будет похож на поединок Майка Тайсона и Майкла Джонсона. Тогда бой закончился нокаутом на 39-й секунде.

"Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано", – нерадостно констатировал Marjoy Smith.

Robert Hutchings предположил, что президент его страны вряд ли может играть в шашки, если рядом не стоит помощник и не шепчет на ухо следующий ход.