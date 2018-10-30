Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству
Геополитический расклад от бабушки
«Это вторжение»: Трамп пригрозил натравить военных на «караван мигрантов»
Пентагон отправит тысячи военных США на остановку «каравана беженцев»
Главная / Политика

Трамп такой лишь один: В Белом доме не приняли всерьез «бразильскую копию»

30 октября 2018, 04:39  •  13 • Политика
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила о существовании лишь одного Трампа в ответ на сравнение его с Жаиром Болсонару.
В Белом доме заявили о существовании лишь одного Дональда Трампа. Так пресс-секретарь американского лидера заявила в ответ на сравнение его с Жаиром Болсонару.
Комментируя, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют «тропическим Трампом», она отметила, что, по ее мнению, «существует только один Дональд Трамп».
При этом сам бразилец не раз заявлял, что американский лидер служит ему примером.
Как сообщалось ранее, Болсонару, кандидат от консервативной Социал-либеральной партии, набрал 55,13% голосов во втором туре президентских выборов.
Инаугурация следующего президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

13
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 22:09
Пентагон отправит тысячи военных США на остановку «каравана беженцев»
29 октября 2018, 15:39
Коррупция как измена Родине: Эксперты предложили более радикальные методы борьбы с чиновниками-взяточниками
29 октября 2018, 18:54
В России завершился суд над убитым на Украине беглым депутатом Госдумы Вороненковым

29 октября 2018, 22:09
Бомбы и СМИ: В CNN была направлена очередная взрывоопасная посылка
30 октября 2018, 01:24
США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству
30 октября 2018, 01:24
Нетаньяху попробует «подкараулить» Путина в Париже
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 октября 2018, 01:09
В Госдуме оценили реакцию Гройсмана на идею отменить повышение цен на газ для украинц...
30 октября 2018, 01:09
«Демократия в опасности»: как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке ...
30 октября 2018, 01:24
Аль-Скрипаль: «Бомба», которую не успел «взорвать» Хашкаджи
30 октября 2018, 01:24
США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству
30 октября 2018, 01:24
На сцене очередной спектакль: «Белые каски» готовятся к новой постановке с химоружием...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.