Трамп такой лишь один: В Белом доме не приняли всерьез «бразильскую копию»

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила о существовании лишь одного Трампа в ответ на сравнение его с Жаиром Болсонару.

В Белом доме заявили о существовании лишь одного Дональда Трампа. Так пресс-секретарь американского лидера заявила в ответ на сравнение его с Жаиром Болсонару.

Комментируя, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют «тропическим Трампом», она отметила, что, по ее мнению, «существует только один Дональд Трамп».

При этом сам бразилец не раз заявлял, что американский лидер служит ему примером.

Как сообщалось ранее, Болсонару, кандидат от консервативной Социал-либеральной партии, набрал 55,13% голосов во втором туре президентских выборов.

Инаугурация следующего президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.