Президент США Дональд Трамп рассказал в своём Twitter о ″величайшем обмане″ в истории американской политики. Глава Белого дома связал его с Россией, напомнив о "фальсификации российского сговора″.

Ранее, говоря о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера дела о так называемом ″вмешательстве″ России в американские выборы и поиск связей Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа, сам глава Белого дома называл ″охотой на ведьм″. Теперь он связал с Россией ″величайший обман″ в истории американской политики.

"Фальсификация российского сговора - величайший обман в истории американской политики", - подчеркнул Дональд Трамп в своем Twitter.

При этом он не упустил шанса в очередной раз поддеть демократов и своего прямого соперника на прошедших президентских выборах Хиллари Клинтон, добавив, что ″единственный ″русский сговор″ был с Хиллари и демократами!″.

Это очевидный намёк Трампа на то, что он уже не раз озвучивал ранее - вся эпопея с так называемым ″вмешательством″ в американские выборы придумана демократами для того, чтобы сместить его самого с должности президента США.

Россия же уже не раз подчеркивала, что все обвинения в её адрес по ″вмешательству″ являются голословными.