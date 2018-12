Ранее, говоря о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера дела о так называемом ″вмешательстве″ России в американские выборы и поиск связей Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа, сам глава Белого дома называл ″охотой на ведьм″. Теперь он связал с Россией ″величайший обман″ в истории американской политики.

"Фальсификация российского сговора - величайший обман в истории американской политики", - подчеркнул Дональд Трамп в своем Twitter.

При этом он не упустил шанса в очередной раз поддеть демократов и своего прямого соперника на прошедших президентских выборах Хиллари Клинтон, добавив, что ″единственный ″русский сговор″ был с Хиллари и демократами!″.

Это очевидный намёк Трампа на то, что он уже не раз озвучивал ранее - вся эпопея с так называемым ″вмешательством″ в американские выборы придумана демократами для того, чтобы сместить его самого с должности президента США.

Россия же уже не раз подчеркивала, что все обвинения в её адрес по ″вмешательству″ являются голословными.

“Absolutely nothing” (on Russian Collusion). Kimberley Strassel, The Wall Street Journal. The Russian Collusion fabrication is the greatest Hoax in the history of American politics. The only Russian Collusion was with Hillary and the Democrats!