Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату. Такой вывод сделал президент США Дональд Трамп, связав протесты в Париже и выход Штатов из соглашения по климату.

Он также подчеркнул, мол, доволен тем, что «друг Эммануэль Макрон» согласился с его умозаключением трехлетней давности.

«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», - написал Трамп в своем Twitter.

«Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США, - отмечает американский лидер. - Но наши жители не должны платить за очистку загрязнений в других странах». Он также сказал о том, что м асштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату.