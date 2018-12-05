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Трамп связал протесты в Париже и выход США из соглашения по климату

05 декабря 2018, 11:39  •  98 • Политика
Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату. Такой вывод сделал президент США Дональд Трамп, связав протесты в Париже и выход Штатов из соглашения по климату.
Он также подчеркнул, мол, доволен тем, что «друг Эммануэль Макрон» согласился с его умозаключением трехлетней давности.
«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», - написал Трамп в своем Twitter.
«Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США, - отмечает американский лидер. - Но наши жители не должны платить за очистку загрязнений в других странах». Он также сказал о том, что масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату.
В прошлом году, напомним, Трамп заявил, что Штаты прекращают участие в Парижском соглашении по климату. Буквально накануне во Франции объявили о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. Тем временем протесты «желтых жилетов» не утихали с 17 ноября.

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