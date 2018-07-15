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Трамп свободен от влияния союзников перед встречей с Путиным

15 июля 2018, 01:39  •  68 • Война
Европейцам ясно, что их разговоры об «общих ценностях» для Трампа – пустой звук
Бурные встречи на саммите НАТО в Брюсселе и переговоры в Лондоне закончены. После чаепития с Её Величеством Королевой Великобритании Дональд Трамп удалился в собственный гольф-клуб Трамп-Тёнберри в Шотландии. Ему надо подготовиться к встрече с президентом Путиным.
Теперь, когда ажиотаж вокруг дискуссий в Брюсселе и Лондоне несколько улёгся, становится очевидным, что все предыдущие дни были посвящены у американского президента укреплению исходных позиций для диалога с российским президентом.
И если быть объективным, Дональд Трамп чётко выдержал свою линию. Особенностью его поведения является лишь то, что, будучи активным участником глобальной информационной войны, он применяет в своей практике непривычные приёмы внесения паники и дезорганизации в ряды оппонентов.
На самом деле феерические эскапады Трампа в Брюсселе не привели ни к каким конкретным изменениям в НАТО, но шокировали и испугали союзников, дав понять, что Трамп намерен стать единственным режиссером атлантической политики. Этому была посвящена и «показательная порка» Германии за её сотрудничество с Россией в энергетической области. Данный вопрос не имел к повестке дня саммита НАТО никакого отношения, но был использован Трампом для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, и это дало эффект. Руководитель крупнейшего европейского государства была растеряна и даже казалась запуганной. Когда же из уст Трампа прозвучали обещание поставить вопрос о повышении военных расходов государств-членов НАТО до 4% их ВВП и угроза выхода США из Североатлантического альянса, союзников охватила паника. Они увидели в этом намеренную демонстрацию безразличного отношения к их интересам и даже созвали кризисное заседание, на котором Трамп, впрочем, сбавил напряжение. Однако главный смысл его выступлений остался: знайте, чего надо бояться, если будете вести себя неправильно.
На этом саммите европейцам стало окончательно ясно, что их разговоры об «общих ценностях» для Трампа – пустой звук. В том числе и о «ценностях», которые мешают диалогу с Россией. Если перед Трампом возникнут перспективы достижения нужных ему договорённостей с Путиным, он не посмотрит на эти «ценности». В европейских столицах хорошо усвоили этот жёсткий подтекст и с напряжением ждут встречи в Хельсинки. Там поняли, что хорошо сколоченная трансатлантическая система стала зависимой от воли этого человека. Он в состоянии принять неожиданные решения. В первую очередь это касается кризиса на Украине. Ведь если Вашингтон заставит правительство Порошенко выполнить минские договорённости, этот затянувшийся конфликт начнёт решаться в пользу России.
Не менее интересна реакция Трампа на попытки Лондона втравить его в оголтелую антироссийскую кампанию. Судя по всему, англичане делали серьёзную ставку на историю с «Новичком» в расчёте на эмоциональную реакцию Трампа в подобных случаях. Стоит хотя бы вспомнить историю с «отравлениями» в Сирии. Англичане долго готовились к этому моменту, разработав целый сценарий «происков русских отравителей». Даже на момент пребывания Трампа в Великобритании британские спецслужбы вбросили сообщение об обнаружении следов «Новичка» в квартире «отравленного» Чарли Роули. Тереза Мэй приготовилась к обсуждению этой «проблемы» и рассчитывала настроить американского президента на соответствующий лад, что можно было понять из программы переговоров. Однако Трамп сделал неожиданный ход, дав интервью таблоиду The Sun накануне приезда в Лондон и отрицательно отозвавшись о плане Мэй по выходу из ЕС, а заодно похвалив ушедшего из кабинета Бориса Джонсона как возможного премьера. После этого никакой доверительности в его встрече с Терезой Мэй быть не могло. А чтобы англичанам было ясно, что он в такие игры не играет, Трамп заявил, что «Новичок» его не беспокоит».
Интеллектуальная нищета НАТО
Вообще, британский кабинет заманивал Трампа на родину его матери с далеко идущими целями. Хотелось не только особые торговые отношения создать, но и во внешнеполитических делах поддержкой заручиться. Ведь мало кто в мире относится к Москве так злобно, как британское правительство. Только не сложилось.
По итогам поездки Трампа в Брюссель и Лондон становится очевидным, что ни о какой выработке совместной линии Запада по отношению к Москве речи не шло. Напротив, американский президент продемонстрировал союзникам, что будет вырабатывать эту линию самостоятельно. И это добавляет интриги в его предстоящую встречу с Путиным. Хотя обе стороны уже тщательно проработали ход и программу переговоров, неожиданные повороты не исключены.
Составленное чиновниками в Брюсселе итоговое заявление саммита НАТО, на треть посвящённое «российской угрозе», для президента США предписанием не является. Трамп идёт на встречу с российским президентом со своими взглядами на политику, свободными от посторонних влияний. Это даёт надежду на то, что встреча будет результативной.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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