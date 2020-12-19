Трамп старается для русских

Автор:

Сергей Латышев

Многие люди в различных странах мира начинают очередной день с просмотра Twitter президента США Дональда Трампа, желая поскорее убедиться, продолжает ли он борьбу за честные выборы в США или уже готов капитулировать. Давайте поговорим в конце статьи, почему за Трампа переживают даже люди в странах, которые не видели ни от него, ни от США ничего хорошего, а только всевозможные обвинения, угрозы и санкции, а то и чего похуже. А вначале разберёмся с текучкой и попытаемся понять, почему лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл "поздравил" Джо Байдена, с какой стати подал в отставку со своего поста министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр, что это всё означает и на что указывает.

Что грядёт?

Начнём с того, что в принципиальном вопросе – готов ли Трамп продолжать борьбу? – на данный момент ничего не изменилось. По-прежнему готов. Об этом чётко говорится в одном из его последних твитов:

Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 миллионов голосов, рекорд для действующего президента (огромный). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!

Соседние твиты также говорят о бескомпромиссном настрое обворованного на выборах демократами президента: "Исследование: машины для голосования «Доминион» переместили 2-3% голосов Трампа в пользу Байдена. Намного больше голосов, чем необходимо, чтобы повлиять на выборы". Или: "Опрос: 92% республиканцев думают, что выборы были сфальсифицированы".

Трамп сигнализирует, по какому слабому звену он будет бить, чтобы "перевернуть" выборы:

С машинами для голосования обнаруживаются огромные проблемы. Они настолько ни во что не укладываются, что это просто смешно. Вы можете победить с огромным перевесом по всей стране и проиграть при этом с небольшим счётом. В США так не делается. Правоохранительные органы крышуют машины для голосования. ПРЕКРАТИТЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ, это преступление. Гораздо большее впереди!

А вот хозяин Белого дома – и тоже с большим намёком на то, что грядёт – ретвитнул твит своего адвоката Лина Вуда:

Президент Трамп действительно хороший человек. Он не очень любит увольнять людей. Бьюсь об заклад, он не любит сажать людей в тюрьмы, особенно "республиканцев". Он дал @BrianKempGA и @GaSecofState (коррумпированным, продавшимся глобалистам республиканским руководителям штата Джорджия. – Ред.) все шансы сделать это правильно. Они отказались. Скоро их отправят в тюрьму.

В общем, настроение президента понятно, оно по-прежнему боевое, а его ближайшим сторонникам вроде Лина Вуда, видимо, известно такое, что настроение у них просто отличное. Они, похоже, знают, что совсем скоро наступит время решительных действий.

Что общего между Макконнеллом и Барром?

Многие сторонники Трампа были поражены, шокированы и восприняли как предательство поздравление лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом Байдена и его дублёра Камалы Харрис в тот момент, когда президент-однопартиец Трамп ведёт с демократами ожесточённую борьбу за власть.

Хотя это было очень странное "поздравление", в котором даже не фигурировало слово "победа" и можно было подумать, что оно относится к голосованию за Байдена выборщиков. При этом в штатах, где результат выборов до сих пор оспаривается, за Трампа проголосовали "альтернативные выборщики" из числа республиканцев, и никакой реальной "победы у Сонного Джо поэтому нет. Он выглядит победителем только в мейнстримных СМИ.

Чтобы понять причину поступка Макконнелла, следует разобраться в том, зачем подал в отставку генпрокурор и глава Минюста Уильям Барр. Причём без скандала. Как написал Трамп в своём Twitter, у него состоялась "очень хорошая встреча с генпрокурором в Белом доме". Президент, несмотря на нежелание Барра начать действовать против демократов в связи с кражей выборов, отметил, что между ними были "очень хорошие отношения", а Барр на своём посту проделал... "замечательную работу".

Эти два события, безусловно, взаимосвязаны. Дело в том, что в приуроченном к выборам госперевороте в США, направленном, прежде всего, против Трампа, участвуют не только демократы, но и глобалистская часть республиканского истеблишмента. Кланы Бушей и Ромни вместе с их сторонниками с самого начала потребовали от Трампа признать "поражение" и уйти без борьбы.

А теперь, когда президенту как гаранту Конституции и Верховному главнокомандующему не остаётся, фактически, ничего иного, как прибегнуть к чрезвычайному или военному положению для обеспечения честности выборов, дошла очередь и до трусливых "попутчиков", которые не хотят ставить себя под угрозу, когда всякое может произойти.

Поддержать применение Трампом Закона о восстании от 1807 года с использованием воздушно-десантных дивизий для наведения конституционного порядка в стране и жёстких мер, вытекающих из исполнительного указа №3848 от 2018 года о чрезвычайном положении "в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним" – это явно выше их сил. Особенно в связи с тем, что во вмешательстве в ноябрьские выборы засветились не только враги в лице Венесуэлы и Ирана, но и "союзники" США вроде Канады, Британии, Испании и Германии, а также могущественный Китай. Желание уйти от ответственности и перестраховаться – вот что руководило и Макконнеллом, и Барром.

Эти пойдут до конца

С Трампом остаётся одна "гвардия", те, кто готов с ним идти до конца и не боится жёстких и решительных действий во имя демократии и республики. Именно такие люди пришли теперь в руководство Генпрокуратуры и Минюста. Вместо боязливого Барра, оставившего им, тем не менее, неплохое "наследство" в виде всевозможного компромата на демократов, там появятся люди дела. Место Барра займёт Джефф Розен, написавший недавно в эссе об иностранном влиянии на выборы в США: "Иностранные игроки тайно пытаются подорвать доверие к нашим выборам", "...злонамеренные попытки иностранного влияния на наших выборах были извечной проблемой". А если и у этого деятеля не хватит мужества действовать по закону, то оно, безусловно, найдётся у его первого зама Ричарда Донахью, служившего в 82-й воздушно-десантной дивизии. Из десантников и руководства спецназа состоит новое руководство Пентагона, которое Трамп расставил на важнейшие посты, занимавшиеся ранее саботировавшими его военными чиновниками и генералами-глобалистами.

Розен и Донахью приступят к своим обязанностям 23 декабря. К 18 декабря в США должен был появиться доклад директора Национальной разведки, объединяющей всё разведывательное сообщество, Джона Рэтклиффа об иностранном вмешательстве в выборы. Согласно утечкам в СМИ, он будет представлен с опозданием на несколько дней, потому что различные спецслужбы ещё не согласовали список стран, вмешивавшихся в американские выборы. Проблема, видимо, заключается в том, что делать с причастными к этому "союзниками" США, кого из них публично называть, а кого нет. Задержка на несколько дней Трампа даже устраивает, так как Минюст и Генпрокуратура окажутся под его полным контролем, повторим, только 23 декабря. В общем, Рэтклифф, этот ярый трампист, советник президента и Совета национальной безопасности (и много чего ещё) подготовил, вероятно, такой "ядерный" доклад (материалов для него предостаточно), что 24 декабря в США может реально наступить самый необычный Christmas в их истории. Или всё начнётся сразу после него. Долго тянуть с этим Трамп не будет.

За кого борется Трамп?

Ну а теперь давайте вернёмся к началу и ответим на вопрос, что Америка сделала нам такого хорошего, чтобы мы за неё переживали, с какой стати нам, русским, поддерживать Трампа и желать победы возглавляемой им стороне в американской междоусобице? С такой, что драматические события в США вокруг подтасовки выборов касаются всех. Во многих государствах, особенно третьего мира, это давно уже так. Даже в западных странах, по словам глубоко изучившей в ходе судебных баталий за Трампа этот вопрос его адвоката Сидни Пауэлл, уже 15–20 лет негласно используется так же технология по подтасовке выборов, что была применена в ноябре в США. Насколько честны выборы в России, мы знаем и без американских скандалов.

Но ведь все эти примеры указывают на одну общую закономерность: чем менее честны выборы, тем хуже живётся народу стран, где они превратились в фикцию. Объяснение этому есть и совершенно простое.

Властям предержащим, раз они могут "нарисовать" себе по желанию любые результаты на выборах, вовсе не нужно нравиться избирателям, делать что-то для них, улучшать жизнь народа, чтобы за них голосовали. Им вообще становится в принципе плевать на людей.

Общая тенденция для западных и многих развивающихся стран, заключающаяся в обеднении среднего класса и ухудшении условий жизни народов в целом в последние два десятилетия, таким образом, прямо связана с возможностью беспроблемной фальсификации выборов. Не нужны больше элите никакие реальные избиратели – сгодятся и виртуальные. Поэтому, кстати, Байден в припадке откровенности и ляпнул однажды, что ему "не нужны" голоса избирателей, чтобы въехать в Белый дом. Поэтому он, собственно, и не проводил избирательной кампании, ограничившись рекламными роликами и тотальным промыванием мозгов в его пользу послушными средствами массовой дезинформации.

А теперь давайте представим себе, какое огромное ускорение и усиление получат эти антинародные тенденции, если в главной стране западного мира – США, цитадели демократии – можно вот так, на виду у всех, совершенно безнаказанно сфальсифицировать выборы и захватить власть. Чего тогда стесняться другим? Иными словами, если в США выборы станут нечестными, они станут такими везде и навсегда. А значит, повторим, обычные люди, рядовые избиратели станут жить совсем плохо везде, и элита не будет обращать на них внимания, даже в год выборов. Не только в США, но и в других странах. Не говоря уже о том, чтобы за народом осталось конечное право выбирать, каким путём и каким курсом пойдёт страна.

Поэтому, воюя за честные выборы в США, Трамп тем самым борется за честные выборы везде и, соответственно, лучшую жизнь во всех странах, и за нас с вами, получается, тоже. Как раз по этой причине думающие люди во всех странах внимательно следят за событиями в США, желая Трампу разобраться со своими врагами.