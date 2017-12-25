Трамп стал президентом с помощью президента Израиля Нетаньяху  

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Победу Трампа на президентских выборах в США обеспечило израильское лобби

Недавнее заявление Дональда Трампа по Иерусалиму взбудоражило весь мир. Признание международного центра трех авраамических религий столицей государства Израиль вызвало крайне отрицательную реакцию практически во всем мире, в том числе и в подконтрольных вашингтонской администрации странах Евросоюза.

Так, 21 декабря 128 государств - членов ООН поддержали российскую резолюцию о непризнании единоличного решения США о статусе Иерусалима. Однозначно высказались против резолюции, помимо США и Израиля, ещё семь слаборазвитых вассальных государств Центральной Америки и Океании.

Само заявление Трампа по Иерусалиму, сделанное 6 декабря, резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Так, Палестина оказалась на пороге третьей интифады, которая может привести к огромным жертвами среди как еврейского, так и арабского населения региона.

"Российский след" сделан израильским ботинком

Столь ангажированный шаг американского лидера в интересах Израиля многие эксперты объяснили воздействием, оказываемым на Трампа со стороны произраильского лобби, которое считается одним из наиболее влиятельных в Соединенных Штатах.

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Стоит отметить, что фигуру Дональда Трампа и ранее так или иначе связывали с произраильскими силами. Многие действия главы новой вашингтонской администрации на международной арене не укладывались в ранее заявленную им повестку в основе которой лежало стремление к разрядке международной напряженности через принцип "America First", который, как считается, позволил Трампу одержать победу на президентских выборах. Одним из первых таких шагов стал ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат 6 апреля, который был активно поддержан Тель-Авивом и был объективно в его интересах. Однако определенные силы в американском политическом истеблишменте активно продолжали раскручивать заезженную пластинку о вмешательстве России в президентские выборы США, из которых плавно вытекал вывод о том, что Трамп является марионеткой Владимира Путина, что совершенно не вписывалось в существующую реальность.

Ручной президент Нетаньяху

Одним из первых на это обратил внимание американский журналист и политический аналитик Роберт Перри. В середине октября этого года на портале Consortiumnews.com была опубликована его статья “За какие ниточки Нетаньяху дёргает Трампа”, где весьма аргументированно утверждалось, что президент США является марионеткой. Но не Путина, о чем не писал и не говорил только очень ленивый демократ, а Биниямина Нетаньяху. В частности, об этом свидетельствует риторика Трампа по отношению к заклятому врагу Израиля Ирану, а также КНДР, поставившая мир на порог двух грандиозных военных конфликтов, предотвратить которые и разрядить напряжённую обстановку всячески стремится Россия.

Однако, если до 6 декабря утверждения о полном контроле над Трампом со стороны израильских кукловодов носили довольно гипотетический характер, то прозвучавшее, словно гром среди ясного неба, заявление президента США о статусе Иерусалима, не оставило никаких сомнений. На это обращает внимание обозреватель Consortiumnews.com Деннис Бернштейн.

По мнению Бернштейна, о содействии Израиля победе Трампа стало известно спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему дело о “российском вмешательстве” в американские выборы. Особенно примечательно то, что ключевыми фигурами в этом деле были представший перед судом экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник президента США Джаред Кушнер, приходящийся одновременно супругом дочери президента США Иванке Трамп.

Фото: www.globallookpress.com

В конце декабря 2016 года, еще до инаугурации Трампа, именно к Флинну и Кушнеру обращались представители Израиля, пытаясь не допустить принятия Совбезом ООН резолюции 2334 против нелегального строительства израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Представители команды Трампа пытались сделать все, чтобы не допустить принятия этой резолюции или по крайней мере отложить ее рассмотрение. Однако администрация действующего на тот момент президента Обамы не стала препятствовать прохождению резолюции, и 23 декабря прошлого года она была принята.

Американский журналист также акцентирует внимание на том, что Кушнер - выходец из среды ортодоксальных иудеев, был знаком с действующим премьер-министром Израиля Нетаньяху ещё с юношеских лет. Работавший в США и имевший там многочисленные связи Нетаньяху якобы часто бывал в доме родителей Кушнера.

Будут ли санкции для Израиля?

Опубликовавший материал Деннис Бернштейн и его коллега, независимый журналист и блогер Ричард Сильверштейн обращают внимание на то, что тема влияния израильского лобби в США остается табуированной, и передовицы всех крупных изданий, буквально кричавшие о “российском вмешательстве” в американские президентские выборы, словно воды в рот набрали. Многие журналисты боятся, что в случае затрагивания и расследования этой темы “ответка” от израильского лобби “прилетит” обязательно и неизбежно.

Саудовский Чубайс переплюнул образец Люди боятся, потому что знают, какую высокую цену им придется заплатить. Дело выходит за рамки чистой журналистики и становится личной и политической вендеттой, если вы попадаете в их поле зрения,

- заявляет Сильверштейн.

Фактически, все это свидетельствует о вмешательстве Израиля во внутреннюю и внешнюю политику США, которое уже привело к росту международной напряженности и поставило под серьезную угрозу и без того крайне хрупкую и непрочную систему международной безопасности. Другой вопрос, что действия Тель-Авива вряд ли станут поводом для международного скандала с импичментом израильской марионетке и всевозможными обвинениями и санкциями в отношении тех, кто посмел покуситься на святая святых американской демократии.

Павленко Дмитрий