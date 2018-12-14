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Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
14 декабря 2018, 06:55 • 72 • Политика
Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении президента страны Дональда Трампа в связи с тратами на его инаугурацию. Как сообщает издание Wall Street Journal, они подозревают, что часть средств могла быть потрачена впустую.
Напомним, что инаугурация Трампа — торжественная церемония принятия присяги первым лицом государства — прошла в январе 2017 года. Тогда многие американские СМИ, враждебно настроенные к новому хозяину Белого дома, отметили, что по ходу мероприятия шел достаточно неприятный дождь. Также они заявили, что на инаугурацию Трампа пришло меньшее число людей, нежели на инаугурацию Обамы.
В любом случае, сейчас Wall Street Journal настаивает, что в рамках нового расследования правоохранители намерены проверить, давали ли некоторые доноры деньги на инаугурацию в обмен на какие-либо политические уступки или преференции. В число последних может входить, к примеру, доступ к фигуре президента или же расположение со стороны его администрации.
Также напомним, что на торжества по случаю вступления в должность Трампом были собраны рекордные 106,7 миллионов долларов.
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